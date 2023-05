Axilis i Superology postali su Happening

Nakon uspješno dovršenog spajanja koje je započelo 2022. godine, zagrebačke kompanije Axilis i Superology – kao i pojedini tech odjeli rumunjske kompanije Superbet, specijalizirane za sportsko klađenje i igre na sreću, te belgijske online entertainment kompanije Napoleon Sports & Casino – sada pod imenom Happening operiraju kao jedinstvena kompanija s 500-tinjak zaposlenih u uredima u Londonu, Zagrebu i Bukureštu.

Samo u Zagrebu i diljem Hrvatske, Happening zapošljava gotovo 400 ljudi. Većinu njih čine mladi IT stručnjaci i inženjeri, ali i seniori koji su karijere gradili u globalnim tehnološkim divovima poput Amazona, Googlea i Mete. Svi oni sada zajednički razvijaju inovativna tehnološka rješenja u novouređenom uredu na dva kata na zagrebačkim Vrbanima, a čije uređenje potpisuje nagrađivana agencija za dizajn interijera Brigada.

Axilis, prvu od kompanija koje čini bazu ovog poslovnog i tehnološkog iskoraka, 2011. godine osnovao je softverski inženjer i poduzetnik Bruno Kovačić kao agenciju za razvoj softverskih rješenja. Nakon što je 2019. postao dijelom Superbet grupe – Axilisov se fokus prebacio na dubinski razvoj betting platforme i pripadajućih toolova. Superology su 2012. godine osnovali Ivan Klarić i Ivan Lulić pod imenom Score Alarm. Kompanija koja je započela kao start-up s live score appom nakon Superbetove akvizicije 2017. usmjerila se ekskluzivno na razvoj Superbetove mobilne aplikacije.

“Superbet grupa ima fantastične inženjere, ali zbog organizacijske raspršenosti do sada definitivno nismo ispunjavali svoj puni potencijal“, kaže Bruno Kovačić, managing director Happeninga i CTO Superbeta, i dodaje: “Iako smo još uvijek u fazi razvoja, intenzivno radimo na integraciji Happeninga, ali i rastemo kao kompanija – i što se tiče novih ljudi koje uvodimo u posao, i što se tiče razvoja tehnologije i proizvoda.”

Ovim se spajanjem Happening pozicionira kao jedan od ključnih igrača ne samo na hrvatskom IT tržištu – s ambicijama prema rastu, razvoju i daljnjim ulaganjima u mlade stručnjake i ekonomiju, što je posebno važno u kontekstu velikih turbulencija na globalnom IT tržištu. Bitno je istaknuti da je Happening samo od listopada prošle godine zaposlio 87 ljudi, a do kraja 2023. ta brojka bi trebala prijeći 120, i to većinom u Hrvatskoj.

Ovakvi rezultati nesumnjivo su posljedica ambicije IT stručnjaka da rade na globalno konkurentnom proizvodu koji im omogućava značajna ulaganje u karijeru i razvoj vještina, ali i poticajnih beneficija poput godišnjih edukacijskih budžeta u iznosu od 2500 eura te slobodnu organizaciju radnog rasporeda i tzv. open vacation policyja, koji zaposlenicima daje mogućnost korištenja maksimalnog broja dana godišnjeg odmora.

“Kombinacija veličine kompanije i kompleksnosti problema koje rješavamo definitivnonam ide na ruku. Happening pruža jedinstvenu mogućnost razvoja iznimno izazovnog tehnološkog sustava, dok se istovremeno radi u relativnom malim timovima i svako ima priliku kreativno doprinijeti i značajno utjecati na smjer razvoja”, ističe Kovačić.

