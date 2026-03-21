Budućnost Bugattija u znaku Hrvatske: planira se premještanje proizvodnje u Rimac Kampus

Francuski mediji objavili su da je Mate Rimac, utemeljitelj Rimac Automobila i danas predsjednik uprave kompanije Bugatti Rimac, započeo pregovore s njemačkim Porscheom o preuzimanju potpunog vlasništva nad legendarnim francuskim brendom. O tome se već neko vrijeme špekulira, no neke su informacije sada sve jasnije. Trenutačna vlasnička struktura uspostavljena je 2021. godinei podijeljena je, ugrubo gledano, između Rimca (55%) i Porschea (45%). Prema dostupnim informacijama, vrijednost zajedničkog ulaganja procjenjuje se na oko milijardu dolara.

Povod za ove pregovore su značajni financijski izazovi s kojima se Porsche suočio tijekom 2025. godine. Njemački je proizvođač zabilježio velik pad dobiti, što se pripisuje troškovima restrukturiranja, ulaganjima u baterijsku tehnologiju i povećanju američkih carina. Ovakav razvoj događaja otvorio je put Rimcu za stjecanje kontrole nad Bugattijem, što bi moglo donijeti povijesne promjene u proizvodnom procesu brenda i praktički preseliti tu marku u našu zemlju.

Selidba u okolicu Zagreba

Glavna točka potencijalne promjene odnosi se na novi model Tourbillon, nadolazeći hiperautomobil Bugattija. Iako je kompanija dosad uložila 10 milijuna eura u proširenje svog povijesnog pogona "L’Atelier" u Molsheimu, uprava je zaposlenicima već naznačila mogućnost da se dijelovi proizvodnje presele u moderni Rimac Kampus u Kerestincu kod Zagreba, gdje se taj automobil ionako već inženjerski razvija.

Planovi predviđaju da bi se već od ove godine mehanički sklopovi i šasije za Tourbillon mogli proizvoditi u Hrvatskoj. Konačno sastavljanje i uređenje interijera i dalje bi se obavljalo u Francuskoj, no zaposlenici u Molsheimu izražavaju zabrinutost da je ovo samo prvi korak prema potpunom preseljenju proizvodnje.

Službena potvrda Bugattija

Iz tvrtke Bugatti potvrdili su da ispituju mogućnost korištenja ultra-modernih postrojenja u Zagrebu, gdje su već smješteni razvojni timovi Bugatti Rimca. Cilj je, prema službenim navodima, postići ravnotežu između proizvodne učinkovitosti i vrhunske zanatske izrade po kojoj je Molsheim poznat. Naglašavaju kako konačna odluka još nije donesena te da stručnost tima u Francuskoj ostaje ključna za identitet brenda.

Unatoč glasinama o selidbi, Bugatti ističe da je 2025. godina bila rekordna po broju isporučenih vozila te da u budućnosti planiraju povećanje prodaje za dodatnih 50%. Tvrtka tvrdi da će to dovesti do povećanja broja zaposlenih u Molsheimu, koji i dalje nazivaju "duhovnim i operativnim kolijevkom Bugattija". Ipak, ulazak u hrvatski kampus označava novo poglavlje u kojem bi pogon nadomak Zagreba mogao igrati primarnu ulogu.