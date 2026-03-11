Četvrtina svih novih iPhonea sada se proizvodi u Indiji

Apple već godinama smanjuje ovisnost o Kini pa je tako sada potvrđeno da se četvrtina svih novih iPhonea proizvedeno u Indiji

Prema novom izvješću Bloomberga, oko 25 posto svih novih iPhonea danas se proizvodi u Indiji. Procjenjuje se da je tijekom prošle godine u Indiji proizvedeno oko 55 milijuna iPhonea, dok je godinu ranije taj broj iznosio 36 milijuna. Time je Indija u relativno kratkom razdoblju postala jedno od ključnih proizvodnih središta za Appleove mobitele.

Naime, Apple je proizvodnju iPhonea u Indiji započeo 2017. godine s iPhoneom SE a već godinu kasnije pridružio mu se i iPhone 6s. U početku je cilj bio zaobići visoke uvozne carine koje Indija naplaćuje za uređaje proizvedene u Kini, a situacija se proteklih godina dodatno promijenila s rastom trgovinskih napetosti između SAD-a i Kine.

Od tada se proizvodnja iPhonea u Indiji postupno povećava, a Foxconn, Tata Electronics i Pegatron počeli su sastavljati sve ključne modele iPhonea nekoliko mjeseci nakon njihova predstavljanja. Značajan korak dogodio se s iPhoneom 15, koji je postao prvi iPhone sastavljen u Indiji i dostupan na lokalnom tržištu već od prvog dana prodaje.

Svega toga svjesna je i indijska vlada pa tako snažno potiču lokalnu proizvodnju kroz različite državne programe i poticaje. Također, sve više analitičara smatra da bi Indija uskoro mogla postati glavno Appleovo proizvodno središte za iPhone.