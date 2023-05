Croatia osiguranje predstavila Spektar, pakete osiguranja za kućanstva koji donose posebne bonuse

Članovi kućanstva u Hrvatskoj koriste u prosjeku sedam do osam polica koje raspoređuju u dva do tri osiguravajuća društva što nerijetko otežava razumijevanje što se uistinu plaća i što se za to dobiva. Istovremeno, Hrvatska zaostaje za prosjekom Europske Unije po broju osiguranika, polica i vrstama osiguranja, dok je premija osiguranja u Hrvatskoj i do šest puta manja u usporedbi sa zemljama EU. Trendovi u drugim industrijama idu prema spajanju usluga u pakete, jer je to jednostavnije i isplativije, povećava zadovoljstvo klijenata i razumijevanje usluge. Na tom je tragu nastao i Spektar, prvi takav koncept na tržištu osiguranja u Hrvatskoj.

„Croatia je na digitalnim platformama već pokrenula tržište. Naš LAQO, prvi 100 posto digitalni osigurateljni brand, osvaja tržište i raste 60 posto u odnosu na isti kvartal prošle godine, i to je veliki Croatijin uspjeh u svakom pogledu. Kao tržišni lider, dužni smo bili napraviti i značajniji pomak na tradicionalnom osigurateljnom tržištu. Uzeli smo stoga ključne pokazatelje s tržišta, najbolje prakse iz drugih industrija i povratne informacije naše prodaje i klijenata. I svi su konvergirali u sljedećem: tržištu treba rješenje koje će pokriti sve i dati više - rješenje s kojim ćemo biti jednostavniji i isplativiji za naše klijente i njihovo kućanstvo. Ovakvi paketi usluga do sada nisu bili dio standardne ponude u osiguranju, a za njih u Hrvatskoj postoji veliki potencijal. Spektar je naš doprinos boljem razumijevanju i širem prihvaćanju prednosti osiguranja na jednostavan i razumljiv način, s konkretnim benefitima za klijenta“ , izjavio je Davor Tomašković, predsjednik Uprave Croatia osiguranja.

Davor Tomašković, Vera Pećar, Dajana Barbić i Vedran Ćorluka

Četiri paketa Spektra

Klijenti Croatia osiguranja mogu pristupiti Spektru ako posjeduju police osiguranja vozila (obvezno i/ili kasko), imovine ili zdravstvenog osiguranja (dopunsko i/ili dodatno), a u obzir se uzimaju sva osiguranja koja traju minimalno godinu dana i dulje, osim životnog. Ovisno o broju vrsta aktivnih polica, klijenti dobivaju pristup određenim paketima.

Spektar obuhvaća četiri vrste paketa – Start, Optimum, Smart i Premium. Za pristup prvom paketu potrebno je imati dvije vrste polica i minimalnu potrošnju od 350 eura godišnje, a za svaki sljedeći potrebne su 3, 4 ili 5 vrsta proizvoda, uz minimalnu potrošnju od 550, 800 ili 1000 eura. Što više vrsta proizvoda imaju unutar svog kućanstva, klijenti ostvaruju još više pogodnosti i bolje uštede koje godišnje mogu iznositi i do 700 eura. Sve pogodnosti mogu koristiti svi članovi kućanstva.

Pogodnosti

Spektar paketi uključuju sljedeće pogodnosti:

Kasica, iznos u eurima koji klijenti dobivaju na mjesečnoj bazi i mogu ga koristiti za plaćanje premije osiguranja;

Gratis osigurateljne pogodnosti, police osiguranja koje klijenti dobivaju na dar;

Popusti na osigurateljne proizvode, police osiguranja koje klijenti mogu ugovoriti s popustom;

Popusti kod partnera, jedinstveni popusti na proizvode ili usluge tvrtki partnera.

„Važno je istaknuti da je Spektar zaista usmjeren na sve članove kućanstva, ne na pojedinca, i kao takav predstavlja odgovor na realne potrebe tržišta. Čak 80 posto tržišta reklo je da je spremno za neku vrstu paketa proizvoda u osiguranju, a 65 posto Croatijinih klijenata govori da bi takva vrsta paketne ponude, uz financijsku uštedu, donijela prevagu pri izboru svoje osiguravajuće kuće. To nas je potaknulo na razmišljanje slijedom čega je vrlo brzo nastao i Spektar – jednostavno, razumljivo i isplativo osigurateljno rješenje“, izjavila je Vera Pećar, direktorica Sektora za razvoj prodajnih kanala i analitičku podršku prodaji.

O važnosti Spektra za razvoj osigurateljnog, ali i financijskog tržišta, kao i za dizanje razine opće financijske pismenosti u Hrvatskoj, govorila je i izvanredna profesorica Ekonomskog fakulteta dr.sc. Dajana Barbić te izjavila: “Spektar je zaista pravi primjer pametnog koncepta koji nam s jedne strane omogućava transparentno i jasno upravljanje policama, a s druge strane brojne benefite i uštede. U današnje vrijeme visoke nestabilnosti okruženja, odgovorno je osigurati se i pritom je naravno dobro imati sve police na jednom mjestu na kojem za to ostvaruješ najveću vrijednost. Iako su potrošači sve informiraniji, još uvijek je puno nerazumijevanja, a upravo ovakve ponude, doprinose jasnijem pogledu na stvarne benefite osiguranja. Sjajno je vidjeti ovakva rješenja koja su u potpunosti prilagođena klijentima, ovog puta potrebama kućanstava, a koja nam štede vrijeme i novac.”

Predstavljanju Spektra pridružio se i klijent Croatia osiguranja, Vedran Ćorluka, legendarni hrvatski nogometaš i pomoćni trener hrvatske nogometne reprezentacije, kojem će rješenje poput Spektra puno pomoći u dinamici svakodnevnog života. „Iako se trudim biti što odgovorniji, svakodnevica i brojna putovanja mi ponekad ne dozvoljavaju da se posvećeno bavim pitanjima polica osiguranja i to često zapravo ide po inerciji. Dok mi ne zatreba, ne znam što imam. Zato mi je ova priča sjajna – sve police na jednom mjestu, transparentno, sa super benefitima koje mogu koristiti i ostali članovi kućanstva. S veseljem prihvaćam sva rješenja zbog kojih je naše sutra odgovornije, sigurnije, transparentnije i jednostavnije.“

Spektar je moguće ugovoriti već danas direktno putem zastupnika ili zatražiti ugovaranje preko crosig.hr/spektar, a uskoro će se moći aktivirati i putem aplikacije Moja Croatia.