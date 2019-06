Digitalne igre i dodaci u svibnju zaradili 8,7 milijardi dolara

Analitička kuća Nielsen Company je putem vlastitog portala Superdata Research, specijaliziranog za industriju videoigara, objavila zanimljive podatke o prodaji digitalnih proizvoda tog područja za mjesec svibanj. Prema njihovom istraživanju, igrači na PC-u, konzolama i mobilnim uređajima su na račune izdavača i developera uplatili gotovo 9 milijardi dolara bez obzira radi li se o samim igrama, njihovim nadogradnjama ili mikrotransakcijskim predmetima. Valja naglasiti kako je cifra, iako i dalje impresivna, za 4 posto manja od one iz istog razdoblja prošle godine, što je posljedica 6 posto manje zarade proizvoda za mobilne uređaje koji i dalje čine veći udio od onih za PC i konzole zajedno.

Kao što vidite u priloženoj tablici, igrači na PC-u su najviše trošili na League of Legends, MOBA naslov koji unatoč godina ne posustaje, dok je Fortnite tek na petom mjestu. Potonji je za sve platforme zaradio 203 milijuna dolara što je nešto više nego u travnju, no opet, čak 38 posto manje nego u svibnju godinu ranije uz napomenu kako na Fortnite najviše troše igrači na konzolama. Arena of Valor ili u Kini poznatiji kao Honor of Kings je također MOBA kao i LoL, no za mobilne uređaje i prema procjeni, igra ga preko 200 milijuna igrača.

Zanimljivo je kako je Tencent za njegovu izradu isprva pristupio Riot Gamesu s namjerom da prerade LoL u mobilnu inačicu. Kada su isti odbili uz obrazloženje da je igrivost nemoguće prilagoditi mobilnim uređajima, napravili su ga u vlastitoj režiji, isprva za kinesko tržište pod imenom Wangzhe Rongyao, te ga kasnije uz prilagodbe objavili za ostatak svijeta kao Arena of Valor, a naknadno je stigao i na Nintendo Switch. Iako PlayerUnknown’s Battlegrounds nije zastupljen niti na jednoj ljestvici, prema procjeni Superdata Research, tijekom svibnja je zabilježio oko 4,7 milijuna prodanih primjeraka na PC-u i konzolama, što ga čini jednom od najprodavanijih pucačina svih vremena.