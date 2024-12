Europsko tržište igara u velikom padu u odnosu na 2023. godinu

Europsko tržište videoigara suočilo se s izazovnom godinom. Novi podaci Game Sales Date pokazuju pad prodaje novih igara od 29 posto u odnosu na 2023. godinu, no kada se gleda šira slika, to ni nije tako neobično.

Naime, godina 2023. donijela je niz uspješnih igara kao što su Baldur's Gate 3, The Legendo f Zelda: Tears of the Kingdom, Marvel's Spider-Man 2, Diablo IV i Starfield, dok je 2024. bila znatno slabija po pitanju velikih AAA naslova. Kako ističe Christopher Dring iz GamesIndustryja tijekom posljednje epizode podcasta GI Microcast, očekivanja su bila visoka, ali pojedine igre jednostavno nisu ispunile očekivanja.

Tako je, primjerice, Star Wars Outlaws zauzeo 14. mjesto po prodaji na europskom tržištu, dok se Dragon Age: The Veilguard smjestio na 19. mjesto. Kada se, pak, gleda ukupna ljestvica koja uključuje i prodaju starijih igara, onda su navedeni naslovi pali na 45., odnosno 68. mjesto. Riječ je, napominjemo, o igrama od kojih se mnogo više očekivalo.

No, osim toga, blagdansko razdoblje koje je inače ključno za prodaju tehnologije i igara, također nije donijelo značajnije rezultate na europskom tržištu. Jedini veliki uspjeh ovih blagdana doživio je Call of Duty: Black Ops 6, a dobro se prodavao i EA Sports FC 25, Helldivers 2, Warhammer 40K: Space Marine 2 te Dragon Ball: Sparking! ZERO.

Ipak, usprkos padu prodaje novih igara na europskom tržištu u 2024. godini, očekivanja za 2025. poprilično su velika. Već u veljači stižu igre Assassin's Creed Shadow, Avowed i Monster Hunter Wilds, a očekuje se i izlazak novih igara iz serijala Elden Ring i Grand Theft Auto. Tržište bi moglo biti dodatno razbuđeno i predstavljanjem nove Nintendove konzole, ali nije sigurno kada će se to točno dogoditi.

Inače, cijela industrija videoigara ostvarila je prihod od 184,3 milijarde dolara u 2024. godine, ponajviše zahvaljujući digitalnom softveru i mikrotransakcijama. Ta je brojka za 3,4 milijarde dolara ili 2 posto manja od ranije prognoziranih rezultata, što ukazuje na lagani podbačaj u odnosu na očekivani rast. U odnosu na 2023. godine, industrija je rasla za skromnih 0,2 posto.

