HMD Global u dvije godine prodao 70 milijuna Nokia smartphonea

Finska tvrtka HMD Global osnovana je u prosincu 2016. godine, a mjesec dana nakon osnutka predstavila je svoj prvi pametni telefon, Nokia 6.

Dvije godine poslije to je tvrtka koja je pod Nokia brandom prodala 70 milijuna pametnih telefona, u što su uključeni pametni telefoni, ali i takozvani feature mobilni uređaji.

Na tržištu najbolje primljeni mobilni uređaji su oni u rasponu od 300 do 400 eura. Najprodavaniji mobilni uređaj tvrtke u cijelom svijetu trenutačno je model Nokia 6.1, koji je krunu nedavno preoteo popularnom Nokia 7 Plus modelu, a ističe se i dobra prodaja Nokia 3.1 entry-level modela.

Primjetan je nedostatak uređaja iz high-end segmenta pa tako još uvijek nema službenoih informacija o budućem Nokia 9 modelu.

Još jedan od potencijalnih problema je i ograničenost dobi klijentele koja kupuje mobilne uređaje tvrtke HMD Global, većinom su to osobe starije od 35 godina. Stoga je u budućnosti cilj privući osobe od 20 do 35 godina, kao i još mlađe osobe do 20 godina starosti sponzoriranjem raznih esport natjecanja.