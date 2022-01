IBM proširuje Client Engineering na Prag, Varšavu i Moskvu

IBM Client Engineering okuplja timove dizajnera, tehničkih programera, arhitekata rješenja, podatkovnih znanstvenika, stručnjaka za sigurnost, stručnjaka za razvoj i druge koji zajedno s korisnicima rade na aktivaciji IBM-ove tehnologije i usluge za brza rješenja ključnih poslovnih izazova i prije potpisivanja ugovora.

Srpski tech startup Flamel.AI u suradnji s IBM timom u samo sedam tjedana kreirao je web aplikaciju upogonjenu umjetnom inteligencijom za tabletop role-playing. Budući da je izgrađena na IBM Cloudu s IBM Watsonom, gamerima pruža bogatije iskustvo s više igre i do 75 % manje pripreme.

Bugarska DSK banka, članica OTP Grupe, nedavno je surađivala s Client Engineering timom iz srednje i istočne Europe na stvaranju 'minimalno vitalnog proizvoda' (engl. Minimum Viable Product - MVP) za proširenje DSK-ovog integracijskog sloja. Više od 20 stručnjaka iz banke i IBM-a aktivno je radilo koristeći prakse Agile i DevOps u zajedničkom stvaranju sredstava i arhitekture koje je DSK banka mogla implementirati odmah nakon završetka MVP-a. „Kroz MVP koji smo u suradnji s IBM Client Engineering timom uspješno kreirali, povećali smo poslovnu učinkovitost procesa evaluacije i omogućili procjenu rezultata inicijative iz poslovne i tehničke perspektive,” rekao je Georgi Yotov, voditelj razvoja u DSK banci. Osnovne tehnološke značajke uključivale su Confluent Platform za IBM Cloud Pak za integraciju s IBM InfoSphere Change Data Capture (CDC).

Primjeri korisničkih angažmana na čelu s Client Engineeringom:

U četiri tjedna transformiran postupak utvrđivanja podobnosti za životno osiguranje za pružatelja usluge uz korištenje umjetne inteligencije;

Korisnik bez clouda, bez upravljanih usluga i bez automatizacije u tri tjedna počeo je koristiti proizvod Red Hat OpenShift na IBM Cloudu koji će transformirati njegovu infrastrukturu i upravljanje aplikacijama;

Korisniku iz javnog sektora sa zahtjevnim potrebama upravljanja podacima dokazano je kako IBM-ova tehnologija može provoditi analitiku osam puta brže u pola cijene, u sigurnom okruženju, bez kopiranja ili premještanja podataka.

“IBM Client Engineering jedinstven je IBM-ov okvir za implementaciju inovacija u glavne funkcije poduzeća i omogućavanje inovacija u brzini i opsegu. On stvara poduzetnički "akvarij" kojim se postižu rezultati brže no što bi to inače bilo moguće. U osnovi, radi se o pružanju poslovne vrijednosti našim korisnicima, pomažući im da ugrade umjetnu inteligenciju u svoje radne procese,” kaže Wolfgang Wendt, generalni direktor IBM-a za srednju i istočnu Europu.

COVID-19 je diljem svijeta u potpunosti promijenio krajolik u kojem organizacije djeluju. Kupci i zaposlenici postali su vezani za dom, poremetili su se lanci opskrbe i cijele industrije. Kako bi preživjele i ojačale, organizacije su morale iznova osmisliti svoje postojeće poslovne modele, ubrzati digitalizaciju i upotrebu tehnologija poput umjetne inteligencije i hibridnog clouda i dati prioritet sigurnosti.

“Naši se korisnici nalaze u svijetu ogromne neizvjesnosti i više nije jasno kako bi trebali uložiti svoj novac i kakav povrat mogu očekivati. Pokušavaju shvatiti kako napredovati i iz pandemije COVID-19 izaći kao drugačija organizacija. Upravo to je vrsta holističke sveobuhvatne transformacije za koju se IBM specijalizirao,” objašnjava Marin Svik, IBM CEE CTO i IBM Client Engineering Leader.

IBM Client Engineering zabilježio je značajan rast tijekom pandemije s gotovo 300 angažmana u 2020. na više od 2.500 angažmana u 2021. Razlog tome je potreba tvrtki za virtualnim povezivanjem, bržem donošenju odluka na svojim vremenski osjetljivim aktivnostima, a sve kako bi brzo odgovorile na poremećaje i usredotočile se na rezultate.