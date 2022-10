IDC: tržište IT usluga otporno je na nadolazeću recesiju i nastavit će rasti

Analitičari istraživačke kuće IDC predviđaju da će ove i sljedeće godine godišnji rast tržišta poslovnih i IT usluga biti viši od 5% na svjetskoj razini, unatoč tome što bi ostale industrije mogle iskusiti recesiju

Velika većina ekonomista i analitičara slaže se da će svijet uskoro i službeno ući u recesiju, mnoga gospodarstva već bilježe usporavanje, no sektor poslovnih i informatičkih usluga trebao bi kroz ovu i sljedeću godinu proći gotovo neokrznut. IT kompanije koje se bave uslugama, poput programiranja, konzaltinga, sistemskih i mrežnih usluga, edukacija i drugih IT outsourceanja, iskusit će usporavanje svojeg rasta, ali ne bi trebale doći u "minus" niti u jednoj regiji svijeta, smatraju u istraživačkoj kući IDC.

Aplikacije kao pokretačka snaga

Njihova predviđanja govore da će rast ovog sektora na globalnoj razini ove godine biti 5,7% (odnosno 2% ako se uračuna porast vrijednosti dolara). Za 2023. godinu predviđaju daljnji rast od 5,2%, čak i uz nadolazeću recesiju u ostalim sektorima. Iako najnovije procjene govore o tome da će globalni BDP ove godine rasti 2,7%, a sljedeće godine 2,4%, IDC u vezi sektora IT-a ostaje oprezno optimističan. To im omogućavaju poslovni rezultati kompanija, bolji od očekivanja, koji su prijavljeni tijekom prva dva kvartala ove godine.

Razvoj aplikacija ostaje ključni pokretač rasta prihoda u ovoj industriji. Pandemija je povećala broj korisnika digitalnih usluga diljem svijeta i dodala milijarde novih korisnika, što je dovelo do iskorištavanja cijelog bazena developerskih talenata u svijetu. Zbog nastavka potražnje, ovaj segment i u narednih bi 5 godina trebao rasti po složenoj godišnjoj stopi (CAGR) od 5,2%.

Optimistično za Europu

Prihodi, narudžbe i projekti u fazi izrade u porastu su, a IT sektor i dalje osjeća posljedice sveopće digitalizacije uslijed pandemije, na temelju čega ima i veće prihode od prelaska na hibridni rad i prihvaćanja raznih cloud rješenja. Srednja stopa rasta u ovom sektoru u prvoj polovici godine bila je čak 9% (korigirano za valutne razlike), pa to, uz rastuće nove narudžbe, rezultira optimističnim očekivanjima i za naredno razdoblje.

Prognoze za SAD ostale su nepromijenjene u odnosu na one iz travnja, dok IDC sada čak i povećava očekivanja za Europu, Bliski istok i Afriku (EMEA). Unutar Europe, očekivanja su da će naša regija, Središnja i istočna Europa (CEE) ove godine zabilježiti rast u IT sektoru od 3,6%, dok se Zapadnoj Europi predviđa rast od čak 7% za ovu te 5,5-6% za sljedeću godinu.

Francuska, Njemačka, UK i nordijske zemlje redom će zabilježiti veći rast od ranije očekivanoga. Glavni razlozi za to su i dalje velika ulaganja u digitalizaciju, kako u privatnom tako i u državnom sektoru.