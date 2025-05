"Čime se baviš? U IT-ju si? E, pa to je budućnost!" – koliko ste samo puta u svojoj karijeri čuli tu ili sličnu izjavu? Desetak? Stotinu? Tisuću? Što s većim brojem odgovorite na ovo pitanje to ste vjerojatno dulje u IT branši. Ipak, moguće je da ju nikada niste čuli – onda ste na pravom mjestu. Ne zbog toga što nam je cilj uvjeriti vas u ispravnost navedene tvrdnje (jer ju baš u tom formatu i ne smatramo točnom), već zbog vaše želje, ili, pak, iskazanog interesa za razvojem karijere u IT sektoru.