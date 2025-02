Infobip se širi na Japan, sklopili su partnerstvo s tvrtkom NTT Com Online

Infobip je pokrenuo suradnju s korporacijom NTT Com Online Marketing Solutions Corporation s ciljem pružanja podrške pokretanju višekanalne komunikacijske platforme u Japanu

Globalna cloud komunikacijska platforma Infobip sklopila je partnerstvo s korporacijom NTT Com Online Marketing Solutions Corporation s ciljem pružanja podrške pokretanju višekanalne komunikacijske platforme u Japanu. Zahvaljujući partnerstvu te će dvije tvrtke pružati inovativno komunikacijsko rješenje koje spaja usluge razmjene tekstualnih poruka i glasovnih poziva s tehnologijom komunikacijske platforme kao usluge (CPaaS) koja je prilagođena potrebama japanskog tržišta.

S razvojem komunikacijskih potreba, i tvrtke i brendovi sve češće iziskuju inovativna rješenja kako bi poboljšali korisnički angažman i ispunili komunikacijske zahtjeve. Spomenuto partnerstvo spaja kvalitetu tekstualnih poruka i glasovnih poziva grupacije NTT, najvećeg japanskog pružatelja usluge slanja tekstualnih poruka, s Infobipovom vodećom tržišnom CPaaS tehnologijom. Rezultat su najsuvremenija višekanalna rješenja bez kodiranja i rješenje za korisnički angažman Moments, kao i platforma za generativnu umjetnu inteligenciju (GenAI) pod nazivom AI Hub.

Lokalizirana CPaaS platforma

"S velikim uzbuđenjem predstavljamo platformu NTT CPaaS u suradnji s Infobipom. Iznimno cijenimo tehničku izvrsnost hrvatske tvrtke. NTT CPaaS komunikacijska je platforma izgrađena na tri različite razine vrhunskih usluga: iznimno pouzdanih rješenja za razmjenu tekstualnih poruka i glasovnih poziva pružatelja NTT Com Online, Infobipove prvoklasne tehnologije za komunikaciju putem aplikacija, te opsežne stručnosti tvrtke NTT Com Online na polju pružanja rješenja i podrške na japanskom tržištu. Predani smo osnaživanju tvrtki kako bi unaprijedile korisnička iskustva omogućavanjem jednostavne višekanalne komunikacije s krajnjim korisnicima putem platforme NTT CPaaS", rekla je Yoshie Tsukamoto, predsjednica i glavna izvršna direktorica tvrtke NTT Com Online.

Zahvaljujući suradnji s grupacijom NTT hrvatski Infobip pruža podršku japanskom tržištu putem CPaaS platforme koja je lokalizirana zajedničkim naporima i pruža usluge te različite mogućnosti plaćanja na japanskom jeziku. Platforma je osmišljena kako bi se vrlo jednostavno uklopila u postojeće poslovne sustave i podržavala slučajeve upotrebe tekstualnih poruka i usluge glasovnih poziva koji su dio ponude tvrtke NTT Com Online njezinim korisnicima. Partnerstvo će omogućiti uvođenje novih kanala kao što su, primjerice, webRTC (internetska komunikacija u stvarnom vremenu), live chat i međunarodna razmjena tekstualnih poruka i glasovnih poziva na japansko tržište.

Prema mišljenju analitičkih tvrtki poput Gartnera i Metrigyja, Infobip je svjetski predvodnik u području CPaaS-a. Osim toga, riječ je o pouzdanom partneru višenacionalnih korporacija kao što su, primjerice, Microsoft, Apple, Meta i Adobe, ili inovativne scaleup tvrtke Uber.

"Zajedno s tvrtkom NTT Com Online na japansko tržište donosimo transformativna CPaaS rješenja, što će tvrtkama omogućiti da pruže višekanalna iskustva i na taj način poboljšaju korisnički angažman, potaknu inoviranje i prilagode komunikacijske potrebe koje se u povezanom svijetu neprestano razvijaju i mijenjaju. Uzbuđeni smo jer blisko surađujemo s tvrtkom NTT i svojom ekspertizom doprinosimo postavljanju novih standarda u području komunikacijske tehnologije. Radujemo se daljnjem zajedničkom iznalaženju rješenja i inoviranju jer na taj način tvrtkama pružamo vrijednost tijekom njihove digitalne transformacije", dodao je Silvio Kutić, glavni izvršni direktor tvrtke Infobip.