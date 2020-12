Infocumulus postaje savjetnik za multicloud usluge

U svojoj desetogodišnjoj povijesti, Infocumulus je djelovao globalno i bio usmjeren na poslovnu stranu IT-a i cloud rješenja, a novost u njihovoj ponudi od sada čine savjetodavne usluge vezane uz izradu tehnoloških i poslovnih IT strategija u multicloud okruženju.

Usluga izrade multicloud strategija temelji se na tri najveća pružatelja usluga u oblaku, Amazon Web Services, Microsoft Azure i Google Cloud Platform, a uključuje savjetovanje korisnika pri izboru najprikladnije platforme za pojedino radno opterećenje, aplikaciju ili servis.

"Korisnicima ćemo pokazati nadziranje cloud okruženja, optimizaciju troškova, aspekte sigurnosti multiclouda te jedinstven pogled na cjelokupan IT sustav u oblaku", izjavila je Mihaela Trbojević, direktorica Infocumulusa i dodala: "korisnici danas traže najbolje cloud tehnologije koje prate njihov razvoj, agilnost, skalabilnost i zajamčenu sigurnost njihovog IT okruženja. Žele izbjeći vezivanje uz jednog vendora i imati potpunu kontrolu nad svojim troškovima i resursima. Sve im to daje multicloud okruženje koje se dizajnira sukladno njihovim tehnološkim i poslovnim potrebama".

Dostupan i virtualni savjetnik za cloud

U skladu s proširenim portfeljem usluga, Infocumulus je obnovio i svoj vizualni identitet za novu eru poslovanja.

Na njihovoj web stranici sada je moguće pronaći sve relevantne informacije vezane uz cloud, kao i virtualnog savjetnika (Cloud Advisor) koji kroz seriju pitanja brzo daje informaciju gdje se korisnik nalazi na "cloud putovanju" te kroji specifičan i personaliziran program usluga i koraka koji su klijentu potrebni.