Investicijska groznica oko OpenAI-ja traje i dalje uz očekivani godišnji minus od 5 milijardi dolara

Iza kulisa OpenAI-ja, kad se odmaknu priče o tehnološkim dostignućima, restrukturiranju, odlascima ključnih zaposlenika i futurističkim predviđanjima Sama Altmana, ostaju, kao i u svakoj organizaciji, samo kruti financijski brojevi. Oni govore da se, za sada neprofitna organizacija, suočava sa značajnim financijskim problemima, prema dokumentima koje je na uvid dobio The New York Times.

Povećani prihodi

Mjesečni prihodi tvrtke dosegnuli su 300 milijuna dolara u kolovozu, što predstavlja povećanje od 1.700% od početka 2023. godine, ali ipak sitnicu s obzirom na troškove. OpenAI predviđa godišnji prihod od 3,7 milijardi dolara za tekuću godinu, s očekivanim porastom na 11,6 milijardi dolara sljedeće godine.

Povećani gubici, ali i baza pretplatnika

Unatoč impresivnom rastu prihoda, očekuje se da će OpenAI u 2024. godini zabilježiti gubitke od približno 5 milijardi dolara. Ovi gubici pripisuju se operativnim troškovima, plaćama zaposlenika i uredskim izdacima. Najveći trošak tvrtke proizlazi iz partnerstva s Microsoftom, koji osigurava potrebnu infrastrukturu u oblaku za podršku OpenAI-jevim proizvodima.

Baza korisnika tvrtke značajno je porasla, s otprilike 350 milijuna ljudi koji mjesečno koriste njezine usluge u lipnju, u usporedbi s oko 100 milijuna u ožujku. Očekuje se da će ChatGPT, vodeći proizvod OpenAI-ja, generirati prihod od 2,7 milijardi dolara ove godine, što je značajan porast u odnosu na 700 milijuna dolara u 2023. godini.

Zašto se vjeruje u OpenAI?

OpenAI trenutno traži novu rundu financiranja koja bi mogla donijeti 7 milijardi dolara i vrednovati tvrtku na 150 milijardi dolara. Ovo prikupljanje sredstava dolazi u ključnom trenutku za tvrtku, koja je nedavno doživjela odlazak nekoliko ključnih izvršnih direktora i istraživača.

Zašto se toliko vjeruje u OpenAI? Zato što se predviđa da bi njegovi prihodi mogli doseći 100 milijardi dolara do 2029. godine. Zato se investitori guraju jedan pred drugim i nadaju se kako će se njihova ulaganja mnogostruko isplatiti u skoroj budućnosti.

Ovlašteni tretman investitorima

Tvrtka nudi jedinstvene strukture ugovora potencijalnim investitorima. Thrive Capital, vodeći investitor u novoj rundi, obvezao se na 750 milijuna dolara i dobio je opciju ulaganja do dodatnih milijardu dolara po istoj procjeni vrijednosti do 2025. godine. Ovakvi povlašteni tretmani uvijek izazivaju nezadovoljstvo među ostalim investitorima, ali to je ustaljena praksa kada su startupovi u pitanju, a to je, unatoč velikim brojkama, i OpenAI.