KING ICT potpisao novi ugovor o pružanju usluga NATO Communications and Information Agency

NATO Communications and Information Agency (NCI Agency) potpisala je dva ugovora o ''Indefinite Delivery Indefinite Quantity'' (IDIQ) s KING ICT-om (Hrvatska) i IBM-om Belgija, za pružanje usluga implementacije i konfiguracije u području cyber sigurnosti za cijeli NATO Enterprise. Vijest je objavljena na službenim stranicama Agencije NCI.

Cilj je ubrzati i optimizirati procese implementacije rješenja iz sfere cyber sigurnosti za cjelokupnu strukturu NATO Enterprisea.

Nakon javnog natječaja, Cyber ​​Security Services Framework (CSSF) ugovor potpisan je 12. prosinca 2022. i stupa na snagu 1. veljače 2023. Dodijeljeni ugovor ima ukupan budžet od 30 milijuna EUR za sve nositelje IDIQ-a tijekom ugovornog razdoblja. Ugovor uključuje period od dvije godine i dvije jednogodišnje opcije produženja.

To znači da će iduće dvije godine tvrtke KING ICT i IBM Belgija ispred sebe imati odgovorne zadatke visokog prioriteta i implementacije najsuvremenijih cyber security rješenja za NATO.

"Ovi ugovori daju NCI Agenciji fleksibilnost i mogućnost dobivanja brze podrške od dva pouzdana dobavljača za instalaciju i konfiguraciju opreme za cyber sigurnost onda kada to naši projekti budu zahtijevali ili kada dođe do hitnog zahtjeva za podrškom", rekla je Rebecca Benson (Principal Cyber Security Contracting Officer).

Projekt obuhvaća instalacije i konfiguracije u sferi cyber sigurnosti za cijeli NATO, dajući podršku uslugama koje za NATO trenutno pruža njihov NATO Cyber Security Centre (NCSC) .

Ovaj tip okvirnog ugovora je značajna prekretnica i primjer primjene Agencijine nove strategije „pametnog ugovaranja“, budući da NCSC-u omogućuje da se koncentrira na svoje temeljne misije obrane NATO-ovih mreža i implementaciju novih, poboljšanih funkcionalnosti i usluga u sferi cyber sigurnosti.

„Ugovor će NCSC-u omogućiti odrađivanje više posla i jačanje pozicije za podršku vrlo ambicioznoj agendi NATO-a za 2030. Ovaj pristup izvrsna je ilustracija nove strategije „pametnog ugovaranja“ koju provodi NCI Agencija s ciljem najučinkovitijeg korištenja svojih resursa kako bi se postigla operativna izvrsnost i optimizirale isporuke diljem NATO-a," rekao je Frederic Jordan (Head of the Cyber Security Programme Delivery Branch at the NATO Cyber Security Centre).

Iz KING ICT-a poručuju: „Ponosni smo na naše stručnjake i počašćeni velikim povjerenjem koje nam daje NCI Agency. Ovo je još jedan pokazatelj da je KING ICT uvelike zakoračio na Zapadno tržište i da hrvatski stručnjaci itekako mogu biti ravnopravni u međunarodnoj konkurenciji, okruženi najvećim svjetskim IT tvrtkama. Kontinuirano ćemo raditi na tome da opravdavamo dano nam povjerenje.“