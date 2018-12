Kuo ponovno mijenja svoja predviđanja što se tiče isporuka iPhonea

Analitičar Ming-Chi Kuo predviđa nešto slabiju prodaju iPhonea tijekom iduće godine ponajviše zbog iPhone XR modela, no slabija prodaja neće značajnije utjecati na Appleove financijske rezultate

Poznati analitičar Ming-Chi Kuo vraća se s još jednom analizom i predviđanjima što se tiče isporuka Appleovih iPhone uređaja.

Kuo predviđa ne baš uspješnu 2019. godinu za tvrtku iz Cupertina koja bi tijekom iduće godine trebala isporučiti između 38 i 42 milijuna iPhonea. To je između 8 odnosno 12 milijuna manje isporučenih iPhonea, što je pad od 16 odnosno 24% na godišnjoj razini.

Glavni problem za Apple je iPhone XR čija će prodaja i dalje biti slabija od planirane, prijašnje predviđanje o prodaji između 20 i 25 milijuna primjeraka ovog modela iPhonea, sada je smanjeno na procjenu od 15 do 20 milijuna prodanih primjeraka. S druge strane, uočena je povećana potražnja za iPhoneima prethodnih generacija.

Za čitavu 2019. godinu Kuo predviđa pad prodaje svih modela iPhonea od 5 do 10%, s 205 do 210 milijuna isporučenih primjeraka tijekom 2018. godine na 188 do 194 milijuna isporučenih primjeraka tijekom 2019. godine. Ipak, pad isporuka neće previše utjecati na Appleove prihode od prodaje iPhone s obzirom na trend rasta prosječne prodajne cijene (ASP).