iPhone 17 Air bit će nevjerojatno tanak

Budući da je Plus model najlošije prodavani iPhone, Apple će ga u sljedećoj generaciji zamijeniti njihovim najtanjim mobitelom do sada koji će se, prema svemu sudeći, zvati iPhone 17 Air. Iako vjerojatno do jeseni neće biti otkrivena točna debljina iPhonea 17 Air, upravo se o njoj sada oglasio Ming-Chi Kuo, jedan od pouzdanijih i popularnijih Appleovih analitičara.

Naime, prema njegovim izvorima, iPhone 17 Air će na svojoj najtanjoj točki biti debeo samo 5,5 milimetara. To je, usudili bismo se reći, nevjerojatno. Zbog te debljine, Kuo kaže da iPhone 17 Air vjerojatno neće imati fizički utor za SIM karticu, oslanjajući se tako isključivo na eSIM zbog ultra tankog dizajna.

No, to bi moglo predstavljati probleme na pojedinim tržištima koja još ne dozvoljavaju prodaju mobitela koji podržavaju isključivo eSIM.

Ako se ova glasina pokaže točnom, to zapravo neće biti prvi put da Apple predstavlja ultra tanke uređaje. Primjerice, najnoviji 13-inčni iPad Pro ima debljinu od svega 5,1 milimetar. iPhone 17 Air vjerojatno neće moći dosegnuti tu razinu, ali će se očito vrlo, vrlo približiti.