Microsoft akvizicijom Activisiona ne namjerava udaljiti igrače od Sonyjevih konzola

Obožavatelji Call of Dutyja, Overwatcha, Crasha Bandicoota i brojnih drugih franšiza, uplašili su se da će te igre postati ekskluzivne za Xbox. Međutim, iz Microsofta navode drugačije, no ništa još nije sigurno

Microsoft je u utorak na svom službenom blogu najavio da će za 68,7 milijardi dolara kupiti igraći studio koji stoji iza mnogih popularnih franšiza videoigara, Activision Blizzard. Riječ je o vijesti koja je sve zatekla, pogotovo nakon serije skandala u Activisionu, zbog kojih im je među ostalom značajno pala i vrijednost dionica.

Iako neki pozdravljaju najavu Microsofta, mnogi se ipak pitaju – hoće li Call of Duty, Crash Bandicoot, Warcraft i brojne druge Activisionove franšize, postati ekskluzivne za Xbox i PC? Na to pitanje trenutno nema sigurnog odgovora, no izvori upoznati s ovim slučajem ipak su otkrili neke informacije za Bloomberg.

Naime, prema izvorima Bloomberga, Microsoft planira nastaviti s izradom nekih Activisionovih videoigara za PlayStation konzole, ali također planira i zadržati dio sadržaja isključivo za Xbox. Tako se pretpostavlja da će popularne franšize poput Call of Dutyja, ipak zadržati svoje mjesto na PlayStationu, dijelom zbog velike zajednice igrača, ali i e-sport utjecaja.

„Samo ću reći igračima koji igraju Activision Blizzard videoigre na Sonyjevoj platformi: nije nam namjera povući zajednice s te platforme i ostajemo predani tome“, rekao je izvršni direktor Microsoft Gaminga, Phil Spencer.

S druge strane, izvori Bloomeberga možda ciljaju na sadržaj unutar videoigara, pa će tako, primjerice, neki paketi skinova ili modovi u Call of Dutyju biti ekskluzivni samo igračima na Xboxu. Valja istaknuti i da je još nejasno kako će akvizicija, ako uistinu dođe do nje, utjecati na svakodnevan rad mnogobrojnih razvojnih studija unutar Activision Blizzarda.

Vremena još ima, jer se pretpostavlja da će regulatori odobriti akviziciju do 2023. godine. Podsjetimo, ako plan Microsofta uistinu prođe, ovo će biti daleko najveća akvizicija ikad viđena u igraćoj industriji te u povijesti tvrtke.