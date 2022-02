Milijarde za dobre igre: ovo su najveće akvizicije gaming tvrtki svih vremena

Godina je počela doista žestoko. Ni tjedan dana nakon što je Take-Two Interactive za 12,7 milijardi dolara kupio programere mobilnih igara, tvrtku Zynga, Microsoft će preuzeti titulu najvećeg preuzimatelja nekog izdavača igara u povijesti. Tehnološki div će akviziciju poznate gaming tvrtke Activision Blizzard platiti 69 milijardi dolara, što će Microsoft pretvoriti u jednog od najvećih igrača na tržištu razvoja videoigara.

Grafika Visual Capitalista prikazuje najveće akvizicije u gaming industriji

Activision Blizzard je američka tvrtka za video igre sa sjedištem u Santa Monici. Osnovana je 2008. spajanjem Activisiona i Vivendi Gamesa, a od 2015. godine uvrštena je na S&P 500 indeks.

Isplativa akvizicija

Kompanija uključuje pet poslovnih jedinica: Activision Publishing, Blizzard Entertainment, King, Major League Gaming i Activision Blizzard Studios, a njihov logo krasi serijale kao što su Call of Duty, Tony Hawk's Pro Skater, Transformers i Guitar Hero, kao i igre Sekiro, Crash Bandicoot, Percy Jackson, How to Train Your Dragon, Bakugan...

Call of Duty ubuduće će donositi prihode Microsoftu

Sve do siječnja 2022. Tencentova kupnja Supercella, vrijedna 8,6 milijardi dolara, bila je najveća akvizicija zabilježena u industriji videoigara. No onda su zaredala preuzimanja koja najavljuju burnu poslovnu godinu u svijetu gaminga. U sjeni već spomenuta dva najveća poslovna poteza ostala je tako vijest da je Sony ovih dana kupio Bungie za 3,6 milijardi dolara.

Velika preuzimanja

Akvizicije gaming kompanija vrijedne milijarde dolara tako postaju norma. Štoviše, čak deset od 15 najvećih akvizicija dogodilo se u posljednje tri godine.

Tony Hawk's Pro Skater, Bakugan Battle Trainer, Transformers Cybertron Adventures i Guitar Hero: Warriors of Rock, igre pod kapom Microsofta

Kupovina Activision Blizzarda najjasniji je znak Microsoftove ambicije da postane div i u svijetu igara. Ovo spajanje učinilo bi Microsoft trećom najvećom gaming tvrtkom na svijetu u čijem se portfelju nalaze serijali kao što je već spomenuti Call of Duty, ali i World of Warcraft.

Uostalom, preuzimanje Activision Blizzarda nije bilo jedino veliko preuzimanje u koje se Microsoft upustio u posljednje vrijeme. Prije dvije godine kupili su tako ZeniMax Media za 7,5 milijardi dolara, a još 2014. za Mojang Studios, tvrtku koja je osmislila Minecraft, izdvojili su 2,5 milijardi dolara.

Spisak kompanija i studija za igre koje trenutno posjeduje Microsoft

Velikim akvizicijama Microsoft, između ostalog, želi zakrpati rupe slabijom prodajom Xbox konzole koja gleda u leđa daleko uspješnijim PlayStation uređajima. Sad se očekuje odgovor Sonyja koji najavljuje da će kupiti Bungie, tvrtku koja stoji iza igre Destiny.

Call of Duty podiže ugled i zaradu Microsoftu

U igri je veliki novac; čak i usred pandemije, 2020. godine zabilježeno je oko 1500 spajanja i akvizicija vrijednih 43 milijarde dolara. Online igre i streaming postali su mainstream, a novi projekti vezani uz izgradnju metaverzuma samo će dodatno potaknuti daljnje pretumbacije u svijetu gaminga.