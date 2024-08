Nvidia, tvornica iscrpljenih multimilijunaša: bogatstvo raste, ali i radni sati

Gdje se najbolje vidi kako koja kompanija financijski stoji? Na parkiralištu ispred kompanijske zgrade! Zato su mnogi, a među njima i Bloomberg, zainteresirani što se promijenilo na parkiralištu Nvidije, čiji je meteorski rast dionica katapultirao kompaniju u sam vrh novoindustrijskog svijeta, najvećim dijelom zbog ključne uloge u sektoru umjetne inteligencije. Nvidijina dominacija na tržištu AI čipova čini više od 90% prodaje.

Porscheiji, Corvette, Lamborghiniji..

Parkirališta sjedišta tvrtke Nvidia ispunjena su luksuznim automobilima, što svjedoči o novostečenom bogatstvu mnogih zaposlenika. Dionice ovog proizvođača čipova porasle su za 3.776% od 2019. godine, što je stvorilo brojne multimilijunaše unutar tvrtke, no radna kultura ostaje jednako zahtjevna kao i prije, ako ne i stresnija.

Unatoč financijskom uspjehu, zaposlenici Nvidije i dalje rade prekovremeno i suočavaju se s radnim okruženjem pod visokim pritiskom. Razlog je što je osnivač i izvršni direktor tvrtke, Jensen Huang, izgradio kulturu intenzivne radne etike i visokih očekivanja. Zaposlenici opisuju kaotičnu organizacijsku strukturu u kojoj menadžeri često nadgledaju desetke izravno podređenih. Huangov stil upravljanja, koji karakterizira guranje zaposlenika do njihovih granica, uspoređuje se s "mučenjem do krajnosti".

Radi se sedam dana u tjednu

Bivši zaposlenici govore o iscrpljujućim radnim rasporedima, pri čemu se od nekih očekuje da rade sedam dana u tjednu, često do kasno u noć. Sastanci su česti i intenzivni te povremeno prerastu u galamu. Unatoč stresu, mnogi zaposlenici ostaju zbog unosnih opcija na dionice koje se ostvaruju tijekom nekoliko godina.

Stopa fluktuacije u Nvidiji znatno je niža u usporedbi sa širom industrijom poluvodiča, što svjedoči o financijskim poticajima koji ohrabruju zaposlenike da ostanu. U 2023. godini samo je 5,3% zaposlenika napustilo tvrtku, a ta je brojka pala na 2,7% nakon što je vrijednost Nvidije premašila bilijun dolara.

Gazda je zahtjevan perfekcionist

Huangov stil vodstva, koji izbjegava birokraciju i naglašava izravnu komunikaciju, dobio je 97% odobrenja na Glassdooru. Međutim, neki bivši zaposlenici upozoravaju da ravna korporativna struktura može dovesti do natjecanja za Huangovu pozornost umjesto do suradnje. Zaposlenici Nvidia za CEO-a Jensena Huanga kažu da je on zahtjevan perfekcionist s kojim nije lako raditi - a on se, u nedavnom razgovoru za emisiju “60 minuta” mreže CBS, slaže s tim: 'Ako želite raditi izvanredne stvari, to ne bi trebalo biti lako'

Jensen Huang, kao izvršni direktor i suosnivač, posjeduje približno 3,5% Nvidijinih dionica. Trenutno 'neto vrijednost' izvršnog direktora Nvidije Jensena Huanga iznosi približno 102,8 milijardi dolara, prema Bloomberg Billionaire Indexu. Ipak, mjereno na isti način, samo mjesec dana ranije neto vrijednost njegovih dionica iznosila je najmanje 126,7 milijardi dolara, što ističe volatilnost i brze promjene na Wall Streetu.

Colette Kress, izvršna potpredsjednica i glavna financijska direktorica, posjeduje dionice koje se procjenjuju na približno 613 milijuna dolara. Jay Puri, izvršni potpredsjednik za globalne terenske operacije, drži dionice vrijedne oko 508 milijuna dolara.