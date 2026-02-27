Odlična 2025. godina za Span - dvoznamenkasti rast svih ključnih pokazatelja

Ebitda span grupe bilježi rast od 38 % i iznosi 13,7 milijuna eura. Neto dobit u 2025. Godini porasla je za 68 %

Bug.hr petak, 27. veljače 2026. u 17:07

Span je objavio nerevidirane financijske rezultate za dvanaest mjeseci 2025. godine. Ukupni prihodi Span Grupe iznose 232,2 milijuna eura, što je porast od 28 % u odnosu na isto razdoblje 2024. godine. Poslovni prihodi rasli su 29 % te iznose 230,9 milijun eura.

EBITDA prije jednokratnih stavki iznosi 13,7 milijuna eura i bilježi rast od 38 % u odnosu na 2024. godinu. EBITDA nakon jednokratnih stavki porasla je za 47 % i iznosi 13,5 milijuna eura. Neto dobit Span Grupe u promatranom razdoblju iznosi 5,7 milijuna eura, što je rast od 68 % u odnosu na isti period prošle godine.

Udio prihoda koje je Span Grupa ostvarila na inozemnim tržištima čini 74 % ukupnih prihoda. Najznačajniji rast prihoda zabilježilo je hrvatsko tržište, slijedi tržište Ukrajine te Slovenija. Ako pogledamo rast prihoda po segmentima poslovanja, najveći rast u 2025. godini zabilježili su segmenti Upravljanje softverskom imovinom i licenciranje (32 %) i Upravljanje servisima i tehnička podrška (28 %).

Nikola Dujmović, predsjednik Uprave Spana
Nikola Dujmović, predsjednik Uprave Spana

„Iza nas je jedna od najuspješnijih, ali i najdinamičnijih godina dosad. Promatrana inženjerskim očima, obilježili su je brojni kompleksni IT projekti, a iz perspektive predsjednika Uprave rekao bih da smo kroz daljnji razvoj i intenzivno širenje na nova tržišta značajno unaprijedili Span i postavili čvrste temelje za sljedeću fazu rasta. Ponosan sam na cijeli tim“, izjavio je Nikola Dujmović, predsjednik Uprave Spana.

Partnerska priznanja

Span je 2025. godine proglašen Microsoft Partnerom godine, i to za hrvatsko, slovensko i ukrajinsko tržište. Ovim priznanjem Microsoft kod svojih najboljih partnera prepoznaje izvrsnost u radu i isporuci rješenja temeljenih na Microsoftovim tehnologijama. Ovo je prvi put da je Span nagrađen za tri zemlje u istoj godini. 

U četvrtom kvartalu Span je stekao i Calling for Microsoft Teams naprednu specijalizaciju koja potvrđuje stručnost kompanije u implementaciji i upravljanju Microsoft 365 Phone System rješenjima. Span sada posjeduje ukupno 14 Microsoft naprednih specijalizacija što dodatno pokazuje izvrsnost i pouzdanost u pružanju kvalitetnih rješenja korisnicima, uz stalno praćenje tehnoloških trendova.

Uz tehnologiju, održivo poslovanje također je u fokusu Spana. Krajem 2025. kompanija je predstavila novu ESG strategiju u kojoj kroz integrirani pristup okolišnim, društvenim i upravljačkim temama definira nova prioritetna područja djelovanja.

🔥 Izvrsna prilika za vrhunski doživljaj!

-20%

Mobitel Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra spaja vrhunske performanse, 6.9" AMOLED ekran i moćnu 200 MP kameru u premium izradi — idealan za korisnike koji žele maksimalnu snagu, najbolju fotografiju i najnaprednije AI mogućnosti.

1199,99 € 1499,99 € Kupi

✨ Savršena prilika za stil i praktičnost!

-20%

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE donosi atraktivan preklopni dizajn, 6.7'' AMOLED ekran i 50 MP kameru u kompaktnoj, laganoj izvedbi — idealan za stil, praktičnost i svakodnevnu upotrebu.

847,99 € 1059,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-10%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

519,99 € 579,99 € Kupi

⚡ Elegantan, snažan i uvijek spreman za pokret!

-5%

Laptop LENOVO YOGA 7 - 83JQ0028SC

Lenovo Yoga 7 spaja eleganciju, fleksibilnost i snagu u 2‑u‑1 dizajnu. Idealno za rad, kreativnost i multimediju, uz kvalitetan ekran, brzi SSD i modernu povezivost za maksimalnu produktivnost.

1269,98 € 1349,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Vrhunac phono pretpojačala.

Akcija

PARASOUND JC3+

Precizna RIAA ekvilizacija osigurava točnu reprodukciju vinilnih snimaka. Phono pretpojačalo podržava i MM i MC zvučnice najviše kvalitete zadovoljavajući širok raspon ljubitelja vinila. Doživite najbolje phono pretpojačalo s Halo JC3+.

3.822 € 4.778 € Kupi

Bluetooth s AptX-HD™.

Akcija

JBL Spinner BT

JBL Spinner BT, remenski pogon, aluminijski tanjur, aluminijska igla, prilagodljivi anti-skate, Bluetooth output, RCA output, iskljucivi MM phono stage

359 € 399 € Akcija

Sennheiser Signature Sound

Akcija

SENNHEISER Momentum Wireless 4

Max SPL: 106 dB na 1kHz/1 Vrms, THD: 0,3%, Impedancija: 60 ohm, Frekvencijski odaziv: 6 Hz - 22kHz, 3,5 mm TRRS, 60h baterije, Noise canceling, Mikrofon za pozive

239 € 329 € Akcija

Pruža pravi prostorni zvuk.

Akcija

JBL BAR 1000 MK2

MultiBeam 3.0, PureVoice 2.0, SmartDetails, Broadcasting, Night listening, HDMI eARC with 4K Dolby Vision, 100 - 240V AC, ~ 50/60Hz

889 € 1.179 € Akcija

Jednostavno streamajte omiljenu glazbu.

KEF LSX II Amber Haze

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.399 € Kupi

NAD-ov Hypex HybridDigital nCore sklop.

Pojačalo NAD C 399

Hibridno digitalno nCore pojačalo snage 180W po kanalu s ESS Sabre 32-bit DAC-om, HDMI eARC-om, MM fono ulazom i aptX-HD Bluetoothom. Podrška za BluOS i Dirac Live (opcijski), dvostruki izlazi za zvučnike i subwoofer te vrhunska integracija u pametne sustave.

2.199 € Kupi