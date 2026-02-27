Odlična 2025. godina za Span - dvoznamenkasti rast svih ključnih pokazatelja

Ebitda span grupe bilježi rast od 38 % i iznosi 13,7 milijuna eura. Neto dobit u 2025. Godini porasla je za 68 %

Span je objavio nerevidirane financijske rezultate za dvanaest mjeseci 2025. godine. Ukupni prihodi Span Grupe iznose 232,2 milijuna eura, što je porast od 28 % u odnosu na isto razdoblje 2024. godine. Poslovni prihodi rasli su 29 % te iznose 230,9 milijun eura.

EBITDA prije jednokratnih stavki iznosi 13,7 milijuna eura i bilježi rast od 38 % u odnosu na 2024. godinu. EBITDA nakon jednokratnih stavki porasla je za 47 % i iznosi 13,5 milijuna eura. Neto dobit Span Grupe u promatranom razdoblju iznosi 5,7 milijuna eura, što je rast od 68 % u odnosu na isti period prošle godine.

Udio prihoda koje je Span Grupa ostvarila na inozemnim tržištima čini 74 % ukupnih prihoda. Najznačajniji rast prihoda zabilježilo je hrvatsko tržište, slijedi tržište Ukrajine te Slovenija. Ako pogledamo rast prihoda po segmentima poslovanja, najveći rast u 2025. godini zabilježili su segmenti Upravljanje softverskom imovinom i licenciranje (32 %) i Upravljanje servisima i tehnička podrška (28 %).

Nikola Dujmović, predsjednik Uprave Spana

„Iza nas je jedna od najuspješnijih, ali i najdinamičnijih godina dosad. Promatrana inženjerskim očima, obilježili su je brojni kompleksni IT projekti, a iz perspektive predsjednika Uprave rekao bih da smo kroz daljnji razvoj i intenzivno širenje na nova tržišta značajno unaprijedili Span i postavili čvrste temelje za sljedeću fazu rasta. Ponosan sam na cijeli tim“, izjavio je Nikola Dujmović, predsjednik Uprave Spana.

Partnerska priznanja

Span je 2025. godine proglašen Microsoft Partnerom godine, i to za hrvatsko, slovensko i ukrajinsko tržište. Ovim priznanjem Microsoft kod svojih najboljih partnera prepoznaje izvrsnost u radu i isporuci rješenja temeljenih na Microsoftovim tehnologijama. Ovo je prvi put da je Span nagrađen za tri zemlje u istoj godini.

U četvrtom kvartalu Span je stekao i Calling for Microsoft Teams naprednu specijalizaciju koja potvrđuje stručnost kompanije u implementaciji i upravljanju Microsoft 365 Phone System rješenjima. Span sada posjeduje ukupno 14 Microsoft naprednih specijalizacija što dodatno pokazuje izvrsnost i pouzdanost u pružanju kvalitetnih rješenja korisnicima, uz stalno praćenje tehnoloških trendova.

Uz tehnologiju, održivo poslovanje također je u fokusu Spana. Krajem 2025. kompanija je predstavila novu ESG strategiju u kojoj kroz integrirani pristup okolišnim, društvenim i upravljačkim temama definira nova prioritetna područja djelovanja.