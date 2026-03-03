Financial Times: Orqa jedini hrvatski predstavnik među najbrže rastućim tvrtkama Europe

Prestižna lista Financial Timesa i Statiste istaknula je najuspješnije europske tvrtke s najvećim stopama rasta, a osječka Orqa pozicionirala se kao jedini predstavnik naše zemlje na visokom 135. mjestu

Sandro Vrbanus utorak, 3. ožujka 2026. u 15:32
📷 Orqa
Orqa

Ugledni britanski poslovni magazin Financial Times je, u suradnji s istraživačkom tvrtkom Statista, objavio listu FT1000 za 2026. godinu. Na njoj su rangirane europske kompanije s najvećom složenom godišnjom stopom rasta prihoda (CAGR), ostvarenom u razdoblju od 2021. do 2024. godine.

Analiza pokazuje jasnu geografsku koncentraciju gospodarske ekspanzije Europe, s obzirom na to da Francuska, Njemačka, Ujedinjeno Kraljevstvo i Italija čine čak 75 posto svih uvrštenih subjekata. Na samom vrhu ljestvice nalazi se britanski online trgovac proizvodima za zdravlje i osobnu dobrobit, Healf, koji je ostvario stopu rasta od 621,7 posto. Slijedi ga lanac brze hrane Popeyes UK s rastom od 510,9 posto, dok je treće mjesto zauzela talijanska tvrtka CDC Chain Drive Crane, specijalizirana za sustave kabelskog transporta, s CAGR-om od 503,4 posto.

Uspjeh IT sektora i Orqe

Promatrano po industrijama, sektor informacijskih tehnologija i softvera i dalje je najpropulzivniji s 213 tvrtki na popisu. Slijede ga područja fintecha, financijskih usluga i osiguranja sa 77 predstavnika, dok građevinarstvo i inženjering zauzimaju treće mjesto sa 76 kompanija. Ovi podaci ukazuju na nastavak snažne digitalne transformacije europskog gospodarstva.

Hrvatska ove godine na listi ima samo jednog predstavnika – osječku tvrtku Orqa, globalno prepoznatljivu po FPV (First Person View) tehnologiji i dual-use dronovima, koja je zabilježila iznimno dobar rezultat. Plasirala se na 135. mjesto ukupnog poretka, s ukupnim rastom od preko 710% u promatranom razdoblju te CAGR-om od 100,9%.

Ivan Jelušić (Orqa, suosnivač i CSO) na nedavno održanom Bug Future showu
Ivan Jelušić (Orqa, suosnivač i CSO) na nedavno održanom Bug Future showu

Financijski podaci Orqe zorno prikazuju razmjere postignutog uspjeha: tvrtka je narasla s 1,5 milijuna eura prihoda u 2021. godini na 12,2 milijuna u 2024. godini. Rast je nastavljen i nakon završetka analize FT-a, pa su u 2025. godini zabilejženi prihodi od čak 24 milijuna eura. Iz tvrtke ističu kako je uvrštenje veliko priznanje za rad cijelog tima, posebno naglašavajući da su jedina hrvatska kompanija kojoj je to pošlo za rukom u ovogovodišnjem ciklusu.

Za ulazak na listu FT1000, kompanije su morale zadovoljiti stroge kriterije, uključujući minimalni prihod od 100.000 eura u 2021. te najmanje 1,5 milijuna eura u 2024. godini. Uz uvjet neovisnosti i sjedišta u jednoj od 35 europskih zemalja, ključan faktor bio je organski rast, odnosno razvoj stimuliran internim resursima, a ne isključivo akvizicijama drugih tvrtki.

