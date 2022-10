Pad dionica Tesle nakon razočaravajućih prezentacija na AI Day eventu

Tesline dionice (TSLA) jučer su pale za 8%, što je jedan od najvećih TSLA padova ove godine. Pad je izravna posljedica dvaju odvojenih događaja koji su se odvijali nakon zatvaranja burzovnih marketa u petak. Prvi je taj što je Tesla objavio rezultate poslovanja u trećem tromjesečju (Q3) koji su bili ispod očekivanja, iako ih pokušavaju opravdati činjenicom da je oko 20.000 vozila trenutno u tranzitu prema kupcima, pa bi se dobit trebala prikazati u rezultatima Q4, posljednjeg tromjesječja ove godine.

Drugi događaj koji je pridonio padu Teslinih dionica je AI Day koji se održao kasno u petak, kada je burza već bila zatvorena. Opći konsenzus o viđenom se u tehnološkim i poslovnim krugovima najkraće može opisati kao razočaranje, uglavnom zato što iz Tesle nije nedvojbeno jasno priopćeno koliko su bliže svom cilju isporučivanja samovozećeg automobila.

Tesla je tijekom AI Day eventa objavio kako postoji „značajan napredak“ projekta superračunala Dojo, te se pohvalio „impresivnim novim tehnologijama“ za poboljšanje svog programa autonomnih vozila. Međutim, još uvijek nisu dali dokaze o postojanju jasnog zacrtanog puta prema ispunjenju tih obećanja.

A šlag na tortu pada dionica stavio je Tesla-bot Optimus, sada već globalno (ne)popularni robot humanoidnog izgleda. Nakon prikupljanja većine mišljenja stručnih analitičara i komentara na društvenim medijima, vidljivo je kako vlada konsenzus da su dva predstavljena prototipa Optimusa uglavnom bila razočaravajuće iskustvo: tijekom prezentacije jedan od njih nije mogao ni hodati, a drugi jedva da je par puta zakoračio i pritom mahao okupljenoj publici. Tesla je objavio neke videozapise robota kako obavlja druge zadatke, ali oni uglavnom nisu bili dojmljivi i činilo se da bi namjenski roboti imali više smisla za te zadatke.

Musk je povrh svega i ponovio svoju raniju izjavu da „…samo nekoliko ljudi razumije vrijednost Tesla-bota“, te kako vjeruje da Teslin humanoidni robot ima potencijal povećati ekonomsku proizvodnju za „cijeli red veličine“.

U posljednjih nekoliko dana pojavilo se na desetke komentara koji praktički ismijavaju Optimusa kojega četvorica tehničara mora iznositi na pozornicu, uspoređujući ga s brojnim primjerima već postojećih robota koji trče, skaču, gledaju, govore, hvataju i prenose predmete.

Valja, međutim, pogledati i drugu stranu priče. Neki od kritičara Tesla-bota propuštaju zapaziti bitan detalj: točno je da Optimus na mnogo načina nije impresivan, pogotovo ako se uspoređuje njegove prototipove s onima kakve je pokazao jedan Boston Dynamics. Ali Tesla ne pokušava napraviti malu seriju agilnih, vrhunski sposobnih, ali skupih robota kakve promovira Boston Dynamics. Tesla želi dizajnirati robota koji ujedinjuje relativno nisku cijenu i relativno visoku funcionalnost, robota koji s jedne strane može biti višestruko primjenjiv – kako u industriji, tako i u svakodnevnom radu u kućanstvu – a kojega se pritom može masovno proizvoditi, toliko masovno da to drastično umanjuje njegovu konačnu cijenu.

Cijena dvonožnog robota Boston Dynamicsa nije poznata, ali se zna da se znatno manjeg robota u obličju psa prodaje za 75.000 dolara. Ukoliko će cijena Tesla-bota, koji će navodno koštati „manje od 20.000 dolara“, zaista biti u najavljenim granicama, već samo ta činjenica će pridonijeti značajnoj tržišnoj konkurentnosti Teslinog Optimusa.

No, pošteno je i postaviti pitanje koliko bi Tesla-bot naposlijetku zaista mogao biti koristan i upotrebljiv. Na AI Day prezentaciji bilo je prilično jasno kako se Tesla fokusira na visoku razinu spretnosti u rukama (šakama i prstima), na sposobnost kretanja s jedne lokacije na drugu, te na visoku razinu sposobnosti razumijevanja i snalaženja u svojoj okolini kroz sposobnost računalnog vida. Ali, već unazad nekoliko godina postoje mnogi primjeri korištenja robotskih prototipova, pa i tržišno dostupnih robota koji su to isto (ako ne i više od toga) posve sposobni činiti.

Povrh svega, već je sâma Muskova prilično pretenciozna tvrdnja da „…samo nekoliko ljudi razumije vrijednost Tesla-bota" sasvim dovoljna da uzrokuje pad dionica Tesle, jer je nepotrebno bezobrazna i patronizirajuća. Naime, svatko s imalo razuma, ako utroši i najmanju količinu vremena na promišljanje o potencijalu jeftinog dvonožnog intaligentnog i fizički korisnog humanoidnog robota, itekako razumije koliko bi on vrijednosti mogao donijeti gospodarstvu.

A ako i postoji skepsa i sumnja u projekt Tesla-bota, ne temelji se na nerazumijevanju značenja takvog koncepta, nego se uglavnom sumnja u Teslinu sposobnost da isporuči takav proizvod, ponajviše zbog dosadašnjeg lošeg iskustva s notornom činjenicom da jedan tako renomirani proizvođač automobila nije sposoban realizirati svoj godinama najavljivani program autonomnih vozila.

Stoga, po pitanju stabilnosti Teslinih dionica, čini se da Musk ipak prvenstveno treba preispitati vlastiti kredibilitet kod svakoga tko nije njegov zagrižen obožavatelj. Teslini fanovi poput citata iz Evanđelja nekritički prihvaćaju sve što Musk izjavi i objavi. Posljedično tome, Musk misli da ljudi koji sumnjaju u to može li on isporučiti viziju ili ne, jednostavno nisu sposobni vidjeti njegovu viziju. Takav mesijanski stav i način komunikacije u očima sve većeg broja kritičara i analitičara (a i dioničara) baš i nisu najpopularniji. A to uzima danak na burzi dionica.

Musk uostalom može naposlijetku i ostvariti svoju viziju, baš kao što je to učinio mnogo puta u prošlosti s nekim svojim vizionarskim idejama i projektima, ali bio morao naučiti puno bolje kontrolirati svoju medijsku prisutnost i način komuniciranja, jer sadašnje stanje Teslinih dionica okrutno jasno dokazuje da velika baza nekritičkih obožavatelja nije uvijek garancija investicijskog priljeva novca za realizaciju najavljenih projekata i vizija.