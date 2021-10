PayPal razmatra preuzimanje Pinteresta

Društvena mreža za kreativce i razmjenu ideja, Pinterest, navodno je u razgovorima o prodaji velikom internetskom servisu za provođenje digitalnih plaćanja, PayPalu. Prema informacijama koje su doznali američki mediji, vrijednost akvizicije mogla bi se kretati od 39, pa sve do 45 milijardi američkih dolara. U slučaju da se ova akvizicija provede po toj cijeni, bilo bi to najveće preuzimanje u području društvenih mreža do sada – trenutačni rekord, podsjetimo, drži Microsoft koji je za preuzimanje LinkedIna prije pet godina platio 26,2 milijarde američkih dolara.

Pinterest, kao i ostale društvene mreže, posljednjih godina bilježi rast interesa korisnika za kupoprodajom stvari koje se na mreži mogu predstavljati i oglašavati. Isto tako, zamjetan je porast broja i dosega influencera koji su također zainteresirani za monetizaciju sadržaja, pa integracija PayPala u Pinterest itekako ima smisla.

Interes za Pinterest

Prema pisanju Reutersa, PayPal je Pinterestu ponudio preuzimanje zamjenom dionica, a nadaju se da će ovi to prihvatiti do zaključenja njihovog najnovijeg tromjesečnog poslovnog izvješća, odnosno do 8. studenoga. Iz dvaju kompanija za sada nema službenog priopćenja niti ikakve potvrde da se o preuzimanju pregovara.

Bez obzira na to, cijena dionice Pinteresta je, samo zbog neslužbene objave o mogućem preuzimanju, na burzi porasla za preko 12%. Kao što to obično u akvizicijama biva, dok vrijednost dionica tvrtke koja bi trebala biti preuzeta raste, vrijednost preuzimatelja obično pada. Tako je bilo i ovog puta, pa je dionica PayPala na burzi zabilježila pad vrijednosti od oko 5%.

Osim što će možda dobiti i novog vlasnika, Pinterest će sigurno dobiti i novog kreativnog direktora. Dosadašnji obnašatelj te funkcije, Evan Sharp, nedavno je objavio kako će napustiti društvenu mrežu kojoj je i suosnivač, kako bi se priključio dizajnerskom kolektivu LoveFrom, bivšeg Appleovog šefa dizajna Jonyja Ivea.