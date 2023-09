Product Engineering kompanija Maidea širi se na globalno tržište

Jedna od vodećih hrvatskih Product Engineering kompanija, MAIDEA d.o.o., svečano je u Kraljevici obilježila 20 godina izvrsnosti u razvoju programskih rješenja za brojne domaće i inozemne klijente. Od svojeg osnutka 2003. godine, MAIDEA je stekla reputaciju lidera u razvoju specifičnih poslovnih rješenja za optimizaciju poslovanja. Današnji glavni smjer tvrtke je proces Product Engineeringa, koji se temelji na vlastitoj metodi Product Discoverya, omogućujući stvaranje rješenja u bliskoj suradnji s klijentima od samog početka.

"Dugogodišnji uspjeh tvrtke temeljimo na postavljanje klijenta u ulogu dugoročnog partnera u poslovanju, što nam omogućuje da zajedničkim resursima i znanjem rastemo i razvijamo proizvode i usluge", istaknuo je Matija Matijevac, CEO tvrtke.

Matija Matijevac

Na pitanje što je to specifično u pristupu razvoju softvera u MAIDEI, Matijevac pojašnjava: "U razvoju proizvoda postoje dva važna koncepta: proizvod i rezultat. Proizvod je ono što proizlazi iz razvoja softvera: funkcionalnosti, korisničko sučelje, aplikacija i slično. No, krajnjem korisniku je bitan rezultat, bilo da se on mjeri brojem korisnika, prihodima ili uštedama od digitalnog proizvoda. Zato je naš fokus tijekom Product Discovery faze da jasno identificiramo što najmanje možemo napraviti, ali isto tako što možemo napraviti da se dobije najviše od proizvoda koji razvijamo i da korisnik dobije rezultat koji priželjkuje".

Osim fokusa na dugoročne rezultate i zadovoljstvo klijenata u razvoju softvera, MAIDEA je specifična i po cjelovitosti tima. Tome svjedoči činjenica kako unatoč turbulencijama na tržištu niti jedan programer nije napustio tvrtku u posljednje četiri godine, zbog čega MAIDEA, među razvojnim i srodnim inženjerima, slovi i kao jedan od najpoželjnijih poslodavaca na hrvatskoj IT sceni.

MAIDEINA rješenja koriste se diljem regije i dobila su priznanja na najvećim svjetskim međunarodnim sajmovima, poput CES-a u Las Vegasu (gdje su završili slijedom pobjede na Idea Knockoutu) ili Mobile World Congressa u Barceloni. Tvrtka je također bila pionir u digitalizaciji procesa koji su oblikovali suvremeno poslovanje kod mnogih klijenata, što je u pojedinim slučajevima rezultiramo i razvojem vlastitih softverskih rješenja, poput ServiceAppa, Energy Tracka ili mLIMSa.

MAIDEIA tim na .debugu

I u razvoju vlastitih rješenja, MAIDEA je naglasak stavila na dugoročne rezultate, a ne samo na funkcionalnost softverskog rješenja. Tako je MAIDEIN ServiceApp usmjeren na postprodajne i servisne procese koji se svakodnevno muče s obradom velikom broja radnih naloga, a konačan rezultat je sustav jednostavan za korištenje, koji ubrzava i optimizira poslovanje.

mLIMS je sustav za upravljanje uzorcima u laboratorijima, koji je specifičan po tome što stavlja fokus na dinamičnost današnjih laboratorija i omogućuje analizu u stvarnom vremenu neovisno o tome da li se radi o udaljenoj lokaciji, terenskom radu ili radu u laboratoriju.

Uz ServiceAPP i mLIMS, MAIDEA je razvila i sustav za praćenje potrošnje energenata, poput struje, vode ili plina, naziva EnergyTrack, koji korisnicima omogućuje jednostavno praćenje potrošnje koje je prilagodljivo njihovim potrebama. Konačni rezultat EnergyTracka su vrlo jasne uštede.

MAIDEIN fokus na dugoročne rezultate, a ne isključivo funkcionalnosti, prepoznali su i mnogi klijenti, pa Maideina softverska rješenja koriste veliki klijenti kao što su MMM Agramservis, Iskon, Hrvatske vode, Institut za vode, SBT, Mardorado, Smart Smart, Zel-Cos, Uprava za indirektno - neizravno oporezivanje BiH i mnogi drugi.

Najnoviji uspjesi uključuju partnerstvo sa startupima poput Zuluhooda i Okitokija, koji su MAIDEI dali povjerenje za razvoj kompletnog softverskog rešenja koji uključuje i korisničke aplikacije i pozadinske servise, kao i optimizaciju i uspostavu mrežne infrastrukture. MAIDEA širi svoje poslovanje i počela je razvijati specifična rješenja za nove klijente na globalnoj razini.

Zuluhood je, pritom, kao aktualni pobjednik Idea Knockouta, najvećega regionalnog natjecanja startupa, u Las Vegasu proglašen jednim od deset najperspektivnijih startupa na Eureka Parku na CES-u, između čak 1.200 najuspješnijih tehnoloških startupa iz cijelog svijeta, a proglašen je i najboljom inovacijom u sigurnosti od strane Hrvatske udruge managera sigurnosti, čemu su posebice pridonijela iskustva MAIDEINOG razvojnog tima.