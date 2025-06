GALERIJA: Održan je .debug 2025

Šesti .debug održan je ovoga tjedna u vrućoj ljetnoj atmosferi, pozitivnom ozračju kakvo samo domaća tehnološka zajednica može stvoriti te je još jednom pokazao zašto je to najveće i najzabavnije okupljanje IT stručnjaka, kompanija i svih povezanih s njima koje se održava u našoj regiji. Ove godine .debug je ponovno podigao ljestvicu produkcije, uključio tematski vrlo širok spektar predavanja, od developmenta i dizajna, pa do prava, sigurnosti, robotike i ljudskih odnosa, a bilo je tu i fantastičnih motivacijskih točaka za one koji će se odvažiti pokrenuti svoj startup te bezbroj savjeta za uspjeh u poslu i karijeri.

Održano je ukupno 100 točaka programa, što je uključivalo panel rasprave, uvijek intrigantne točke "jedan na jedan", interaktivne radionice ,"fireside chatove" te tri keynote predavanja. U pauzama između zanimljivih sadržaja, koji su se odvijali na šest pozornica paralelno, okupljeni su se zabavljali na štandovima partnera, osvajali nagrade, osvježavali se sladoledom, sokovima, koktelima i pivom, ali su i obavljali brojne poslovne razgovore i proširivali svoje mreže kontakata.

U nastavku pogledajte prvu galeriju fotografija koje će vam prenijeti dio atmosfere. Svi posjetitelji .debuga u narednim će danima dobiti i pristup do snimki svih predavanja, koje će moći gledati na zahtjev, kad god da to požele.