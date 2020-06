Rimac Automobili otvorili proizvodni pogon u Velikom Trgovišću

Rimac Automobili predstavili su novi korak u razvoju svojeg novog električnog superautomobila, C_Two – novu proizvodnu liniju otvorenu u Velikom Trgovišću. U novom, zagorskom pogonu kompanija iz Svete Nedelje sastavljat će prototipe novog automobila u dvostruko kraćem vremenu nego je to bilo do sada. Prototipi koji će se koristiti za homologaciju, posljednje provjere prije serijske proizvodnje i crash tstove bit će sastavljani u vremenu od oko pet tjedana po komadu. Cilj je u konačnici doći do kapaciteta proizvodnje od četiri komada na mjesec.

Za sada su, kažu iz Rimac Automobila, sastavili četiri rana prototipa, no potrebno im je još njih 13 kako bi se proces testiranja i homologacije mogao dovršiti. Nakon toga slijedi proizvodnja 10 predprodukcijskih modela, a sve to planira se dovršiti u velikoj mjeri tijekom ove godine. Prvi kupci svoje će primjerke C_Two dobiti tijekom 2021. godine, umjesto da to bude ove godine kako su ranije najavljivali. Svi procesi su, dakako, odgođeni i usporeni zbog pandemije.

Krajem ove godine C_Two će tako dobiti finalni oblik i komercijalno ime. "Kako ubrzavamo proizvodnju prototipa, ova nova proizvodna linija apsolutno je neophodna investicija za pojednostavljenje cijelog procesa i pomoći će nam u tome da započnemo s isporukama kupcima od sljedeće godine", izjavio je ovom prigodom Mate Rimac.