Robotaksiji: Alphabet ulaže 5 milijardi dolara u Waymo a Tesla odlaže premijeru do 10. listopada

Jučer su se na Wall Streetu "ispovijedali" Alphabet i Tesla, predstavljajući svoje kvartalne poslovne rezultate. Zanimljivo, potpuno suprotno su se ove dvije kompanije osvrnule na temu robotaksija. Jedni pršte optimizmom, dok drugi pokunjeno potvrđuju kašnjenja.

Višegodišnje ulaganje

Alphabet, matična tvrtka Googlea, izrazito je optimistična sa svojom podružnicom Waymo. Izvršni direktor Alphabeta Sundar Pichai obvezao se na "višegodišnje ulaganje od 5 milijardi dolara" u servis Waymo. "Waymo je pravi lider u ovom području i dobiva izvrsne recenzije korisnika," rekao je Pichai, dodajući da Waymo pruža preko 50.000 plaćenih autonomnih vožnji tjedno u San Franciscu i Phoenixu, a testiranja su u tijeku i u drugim dijelovima zaljeva San Francisco. Direktorica Wayma Tekedra Mawakana izjavila je na X-u: "Zahvalni smo na njihovom ogromnom povjerenju u naš tim i prepoznavanju nevjerojatnog napretka koji smo postigli s našom tehnologijom, proizvodom i naporima u komercijalizaciji."

Unutrašnjost Waymovog autonomno voženog Jaguara I-PACE Foto: Waymo

Službena odgoda

U međuvremenu, Tesla se tek priprema ući na tržište autonomnih taksija. Otprije najavljivano, sada potvrđeno: Elon Musk je službeno odgodio predstavljanje najavljenog robotaksija za otprilike dva mjeseca, premjestivši događaj s 8. kolovoza na 10. listopada 2024. Ovo odgađanje navodno je zatražio sam Musk kako bi se promijenio dizajn. "Zatražio sam važnu promjenu dizajna prednjeg dijela, a dodatno vrijeme nam omogućuje da istaknemo još neke stvari." rekao je Musk za vrijeme razgovora s analitičarima Wall Streeta.

No, to bi moglo biti samo djelomično istinito.

Traljava "samovoznost"

Tesla može brzo proizvesti novu hardversku platformu, još brže napraviti "prednjeg dijela", vjerojatno bolje od bilo koje druge automobilske tvrtke zbog svojih naprednih softverskih i hardverskih procesa. Međutim, ono što im nedostaje je softver za robotaksije koji još uvijek nije spreman za produkcijsko izdanje. Trenutno nude paket poznat kao "Nadzirani potpuno autonomni sustav vožnje" koji je mnogo više nadziran nego što je autonomni. Zbog korištenja pojma "samovoznosti" u nazivu, bili su predmetom tužbi i istraga.

Kako neki Teslini fanovi zamišljaju robotaksi Izvor: X

Tesla tek treba poraditi na softveru jer vožnja njihovim vozilima još uvijek zahtijeva intervencije nadzornog vozača. Njihova nova arhitektura, poznata kao FSD verzija 12, donosi poboljšanja. Iako Tesla ne objavljuje statistike niti komunicira s medijima, drugi sugeriraju da sustav možda može izvesti 10 uzastopnih putovanja bez kritične intervencije za neke korisnike.

Razlika između 10 i 50.000

To zvuči impresivno dok se ne usporedi s Waymovom robotaksi uslugom koja obavlja 50.000 vožnji tjedno, od kojih većina ne zahtijeva intervenciju. Razlika između 10 i desetaka tisuća je ogromna. Tesla se nada da će njihov novi pristup strojnog učenja pomoći premostiti taj jaz, no zasad je to netestirana pretpostavka.