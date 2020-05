Tijekom Q1 2020. broj isporuka pametnih satova se povećao za 20%

Pametni satovi spadaju u kategoriju „ili ih volite ili ne“. Reklo bi se kako u ovom slučaju zlatne sredine nema. Najveći broj prigovora vezano uz pametne satove još uvijek ide na račun baterije koja u odnosu na klasične satove traje znatno kraće, najčešće po par dana, dok rijetki primjerci mogu uz gašenje pojedinih značajki izvući i po tjedan do dva. No i to je dosta kratko vrijeme autonomije u odnosu na klasične satove na bateriju koji s jednom baterijom mogu raditi i do 10 godina.

U kojoj god se kategoriji nalazili priznat ćete kako su pametni satovi zgodan dodatak preko kojeg je moguće pratiti osnovne zdravstvene podatke, podatke o učinjenom broju koraka tijekom dana, rezultate postignute vježbanjem i druge. Nije na odmet ni mogućnost pregledavanja pristiglih poruka, poziva i drugih obavijesti bez posezanja za mobitelom i slično.

Problem kraće autonomije baterije na pametnom satu je lako rješiv, potrebno je svako veće osim mobitela na punjač staviti i pametni sat kako bi on bio spreman za ujutro kada kreću poslovne i druge obveze. Korisnicima koji imaju satove s mogućnošću punjenja baterije bežičnim putem taj je postupak dodatno olakšan, jer oni trebaju svoj sat samo odložiti na za to predviđeno mjesto, dok će drugi morati priključiti sat na punjač preko kabela.

No čini se kako su se korisnici polako navikli na češće punjenje baterija u satovima, te da im to više ne predstavlja toliki problem. Naime, prema novom izvještaju tvrtke Strategy Analytics potražnja za pametnim satovima tijekom prvog kvartala ove godine je porasla, i to ne malo, već za 20% u odnosu na isto razdoblje 2019. godine. Isti izvor navodi kako je tijekom prvog kvartala 2020. prodano ukupno 14 milijuna pametnih satova.

Najviše ih je isporučio Apple, čak 7,6 milijuna primjeraka, dok je na drugom mjestu po broju isporučenih satova Samsung, sa 1,9 milijuna primjeraka. Razlika između prvog i drugog mjesta ove ljestvice je znatna, Apple je tijekom prvog kvartala 2020. osvojio 55,5% tržišta, a Samsung 13,9%. Na trećem mjestu ove ljestvice našao se Garmin koji je u navedenom razdoblju isporučio 1,1 milijuna primjeraka što mu je osiguralo tržišni udio od 8%.

Analitičari iz tvrtke Strategy Analytics smatraju kako će unatoč povećanju isporuka tijekom prvog kvartala 2020. podaci za drugo tromjesečje pokazati kako je zbog COVIDA-19 došlo do pada broja isporuka, ali su i optimistični oko broja isporuka tijekom trećeg kvartala 2020. godine za kada prognoziraju ponovno povećanje broja isporuka pametnih satova.