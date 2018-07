Vipnet bilježi organski rast poslovanja u svim segmentima

U prvih šest mjeseci 2018. godine Vipnet je nastavio bilježiti pozitivne trendove u poslovanju, objavljeno je danas iz ovog telekoma. Zahvaljujući kontinuiranim pozitivnom aspektima u komercijalnom poslovanju tvrtke i snažnijem razvoju mobilnih i fiksnih mreža, Vipnet je ostvario prihode u iznosu od 213.1 milijun eura, što je za 1,8 posto više u usporedbi s istim razdobljem prošle godine. Uslijed povećanja prihoda, EBITDA je porasla za 12,3 posto na 53,6 milijuna eura.

Osim toga, u prvoj su polovici godine Vipnetova ulaganja iznosila 36,3 milijuna eura. Najviše je ulagano u fiksnu internetsku mrežu velikih brzina te u 5G transformacijski proces mobilne mreže.

Mobilni segment

Ukupni broj korisnika u mobilnom segmentu porastao je za 1,1 posto na 1,8 milijuna. Broj korisnika u prepaid segmentu pao je za 9,1 posto, dok je u istom razdoblju pretplatnička baza snažno porasla za 10,9 posto. Tijekom prvih šest mjeseci ove godine Vipnet je ostvario rast prihoda u mobilnom segmentu od 2,5 posto, i to zahvaljujući monetizaciji povećanog korištenja podatkovnog prometa potaknutog razvojem i širenjem Vipnetove mobilne mreže.

Prosječni prihod po korisniku (ARPU) ostao je isti u usporedbi s istim razdobljem prošle godine i iznosi 11,7 eura, ponajviše zbog nižih prihoda od interkonekcije. Kombiniranjem fiksnih i mobilnih tehnologija, Vipnet je doveo super-brzi širokopojasni internet u sve dijelove Hrvatske, što je vidljivo iz povećanja od 24 posto u kategoriji mobilnog broadbanda. Spomenuti je rast rezultat uvođenja usluge Homebox.

Fiksni segment

Broj kućanstava koja koriste Vipnetove fiksne komunikacijske i TV usluge u prvih šest mjeseci 2018. godine iznosio je 293,8 tisuća, što je za 3,8 posto manje nego u istom razdoblju prošle godine. Broj fiksnih širokopojasnih linija smanjen je za 2,8 posto u odnosu na prvu polovicu 2017. godine, dok je broj korisnika fiksne telefonije pao za 4,9 posto.

Vipnet je nastavio ostvarivati organski rast fiksnog segmenta, ali zbog mehanizma izvještavanja usluga Homebox prikazana je kao kategorija mobilnog broadbanda. Kombiniranjem kabelske, IPTV i satelitske televizije, Vipnet je u prvoj polovici 2018. godine ostvario porast broja korisnika od 3,9 posto. Prosječni prihod po liniji (ARPL) porastao je za 5,1 posto i iznosi 28,8 eura. Sveukupno, u prvih šest mjeseci 2018. godine Vipnet je u fiksnom segmentu zabilježio porast prihoda od 2,7 posto.

Ovom prilikom je Jiří Dvorjančanski, predsjednik Uprave Vipneta, poručio:

"Vipnet nastavlja bilježiti pozitivne rezultate poslovanja, a u ključnim tržišnim kategorijama ostvaruje organski rast. Ova je godina doista dinamična za tvrtku, s obzirom na to da istovremeno prolazimo kroz digitalnu transformaciju, opsežni 5G transformacijski proces te proces promjene brenda. Trenutno temeljito preuređujemo uredske prostore, kao i način rada na Vipnetovom kampusu, kako bismo bili agilniji te brže reagirali na korisničke zahtjeve. Zbog goleme potražnje za podatkovnim prometom i zadovoljavanja budućih korisničkih potreba, pokrenuli smo opsežni 5G transformacijski proces te uspjeli uvesti niz 5G funkcionalnosti u postojeću mrežu. Također smo pokazali na koji će način 5G tehnologija olakšati živote ljudi. Postizanje brzina od preko 20 Gbit/s u živoj mreži, što je apsolutni rekord u Hrvatskoj, za nas je tek poticaj da nastavimo s pružanjem najboljeg korisničkog iskustva u Hrvatskoj.

Nakon 19 godina, Vipnet je najavio i promjenu brenda, tijekom kojega će postati A1 Hrvatska. Mnogi će naši napori do kraja ove godine biti usmjereni na taj obiman i zahtjevan proces, no to neće utjecati na naše svakodnevno poslovanje."