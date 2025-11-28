Koristite li ENC?

Iako je još moguće platiti cestarinu na naplatnim kućicama, s vremenom sve naplatne kućice na našim autocestama će biti povučene. Da li već koristite ENC - Elektroničku naplatu cestarine?

Do 2027. fizičke naplatne kućice na autocestama u Hrvatskoj će biti u potpunosti ukinute, odnosno prelazi se na elektronički sustav „Crolibertas“. Novi sustav je “free-flow”: vozila neće morati stati na naplatnim kućicama, a plaćanje će ići preko ENC uređaja (DSRC) ili automatskim prepoznavanjem registarske oznake (ALPR).

Spadate li u one koji su već prigrlili "free-flow" ili još čekate?