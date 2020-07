Pametna bušilica sama mjeri dubinu i kut bušenja, razdaljinu između rupa, a ima i mobilnu aplikaciju

Kanadska kompanija Robbox Inc. razvila je xDrill, pametnu bušilicu, koja uvelike olakšava rad manje vještim majstorima i pomaže pri zahtjevnim bušenjima te ujedno otvara nove mogućnosti koje nam do sada nisu bile ostvarive

xDrill bušilica kanadske kompanije Robbox Inc. po standardnim specifikacijama nije različita ni po čemu od ostalih bušilica na tržištu. Naime, ima rotaciju u smjeru kazaljke na satu i obrnuto, može koristiti standardna svrdla i bitove sa zateznom glavom te ju napaja 21-voltna punjiva baterija koja u praksi omogućuje dva do tri sata bušenja rupa.

Međutim, posebnost je ove bušilice kružni višenamjenski dodirni zaslon, smješten na stražnjem dijelu bušilice, koji služi za prikaz brojnih mogućnosti i kao pomoćni alat za razne zadatke.

Tako je, primjerice, uz pomoć tog zaslona moguće definirati željeni kut bušenja - ako je cilj izbušiti horizontalnu rupu, potrebno je poravnati malu točku s križanjem prikazanim na zaslonu i time izbjeći dosadašnju kalkulaciju „pi puta oko“. Zatim, postoji i mogućnost rekalibriranja koja dozvoljava bušenje rupa pod različitim kutovima. Također, čak i kada se ne možemo sjetiti pod kojim je kutom izbušena prethodna rupa, ova bušilica omogućuje da se na drugoj lokaciji ponovno napravi savršeno identični kut rupe.

Još je jedna od korisnih funkcija je da se putem dodirnog zaslona može odrediti željena dubina bušenja, izražena u inčima ili centimetrima, pri čemu xDrill, nakon postizanja definirane dubine, automatski staje s bušenjem. Ova bušilica također može mjeriti udaljenost s dva ugrađena laserska daljinomjera koji bitno olakšava određivanje pozicija za rupe, uz napomenu da je to moguće samo ako se želi pozicionirati rupa do tri metra od bočnog zida i do dva metra od poda.

Dodirni ekran XDrilla uključuje niz izbornika koji omogućuju pristup drugim postavkama za bušenje, poput prilagodbe brzine i okretnog momenta ovisno o materijalu koji se buši (plastika, drvo, metal i sl.) te ovisno o veličini rupe ili svrdlu koji se koristi. Budući da ova bušilica omogućuje preciznost koju je prije bilo teško postići, idealna je za amatere, ali i za profesionalce koji teže perfekcionizmu.

Ovaj se alat može spojiti i na aplikaciju putem Bluetootha i ondje se mogu odrediti postavke na nešto jednostavniji način. A ako se bušilica zametne u kreativnom kaosu radionice, aplikacija će pomoći u njezinu pronalaženju.

XDrill se trenutačno nalazi na platformi Kickstarter s početnom cijenom od 291 dolara (437 USD će biti u redovnoj prodaji) za osnovni paket, uz isporuku najavljenu tek za veljaču 2021. godine.