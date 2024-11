Posjetili smo CircuitMess na novoj lokaciji i doznali sve o novom proizvodu i smjeru razvoja tvrtke

Premijera Butter Bota, novog proizvoda CircuitMessa i lansiranje prateće kampanje skupnog financiranja na Kickstarteru, bili su nam povod da ih posjetimo u novim proizvodnim pogonima u zagrebačkom Botincu, gdje su nedavno pronašli dom za svoje proširene kapacitete. Ugostio nas je prvi čovjek i spiritus movens danas vrlo uspješne kompanije, Albert Gajšak, koji je svoj poslovni put započeo, među ostalim, kao startup, pobjedom na Bugovom natjecanju poslovnih ideja Idea Knockout, sada već davne 2017. godine.

Koliko je ta godina daleko iza CircuitMessa, jasno je već na prvi pogled – sada je to ozbiljan proizvođač, s velikim razvojnim i proizvodnim pogonom u kojem radi 35 ljudi, gdje su skladišta, pogoni i uredi rasprostranjeni na 1.200 m2, u kojima se mogu naći vrlo zanimljivi novi proizvodi u raznim fazama razvoja. Neki od njih, očito je, nisu samo za djecu, jer je ovaj startup prerastao fazu u kojoj je proizvodio samo edukativne STEM setove "za klince". Osim njih, tu su i novi proizvodi koji više naginju ka segmentu igara, kolekcionarstvu i publici koju Gajšak opisuje kao "kidults" – odrasle ljude zainteresirane za igranje i kupovinu igračaka, bilo da im je ono hobi ili samo povremeni bijeg od stresnog života.

Razvoj u tri smjera

"Sada CircuitMess ima tri grane u kojima razvija proizvode. Prva su djeca, kojoj su namijenjeni proizvodi dostupni i u maloprodaji, naša serija Wacky Robots. Ona uključuje 16 različitih artikala i igraću konzolu Bit 2.0, sve unutar jednog ekosustava i međusobno povezivo. Druga grana je namijenjena adolescentima, a tu mislim na STEM Box pretplatu na edukativne setove, na koje se pretplatilo već oko 2.400 ljudi iz cijelog svijeta. I treća, u koju smo zagazili s Batmobileom i NASA roverom, jest ona za 'kidult' publiku", kaže Gajšak. "Ta će publika prije izdvojiti veći iznos novca ako igračku kupuje za sebe, nego da je posrijedi kupnja poklona za dijete, i tu mi, ali i ostatak industrije poput Lega, vidimo svoju veliku priliku".

Većina njihovih setova tako se danas sastavlja bez potrebe za lemljenjem, ali i dalje uključuje edukativnu komponentu. Posebna pozornost posvećena je pakiranjima, jer ona moraju privući kupca u maloprodajnim lancima – od Walmarta u SAD-u pa do domaćih i regionalnih trgovina. Osim u Hrvatskoj, CircuitMess danas svoje proizvode prodaje diljem EU (od Baltika do Španjolske, Švicarske i Grčke), pa sve do Australije. U perspektivi je i daljnje širenje u SAD-u.

Objedinjen proizvodni proces

U novom pogonu danas imaju cijeli niz strojeva i tamo proizvode i sklapaju sve svoje proizvode, pakiraju ih te šalju u svijet. Proces je visoko vertikalno integriran, pa Albertova tvrtka proizvodi sama sve što može – od naljepnica i ambalaže, preko lemljenja tiskanih pločica do konstrukcijskih dijelova. U procesu su nabavke strojeva koji će im omogućiti i automatizaciju pakiranja, sve s ciljem povećanja proizvodnih kapaciteta. Uložen novac, ali i trud i rad mlade ekipe rezultirao je time da je od one-man-banda prije nekoliko godina, danas CircuitMess postao zaista respektabilna globalna tvrtka, pokrenuta u Hrvatskoj, koja se bez imalo stida može nositi s daleko većim i bogatijim konkurentima.

Butter Bot – iz serije u stvarnost

Osvrnimo se i na novi proizvod, upravo predstavljeni Butter Bot, s čijim smo se prvim funkcionalnim prototipima imali prilike poigrati. CircuitMess se ovog puta, kao i u slučaju kampanje za model marsovskog rovera Perseverance, ponovno udružio s američkim Geek Clubom, kako bi lansirali uzbudljiv novi projekt – stolni robot s umjetnom inteligencijom. Robot je to inspiriran likom iz popularne serije Adult Swima, Rick and Morty. Proizvod je službeno licenciran, kao što je to bio i uradi-sam Batmobile, od strane Warner Brosa.

"Tako se kultni Butter Bot oživljava na način kakav obožavatelji dosad nisu imali prilike vidjeti", kaže Gajšak, pokazujući nam njegovo pakiranje, nalik onome za kolekcionarske akcijske ili Funko Pop figure te nastavlja u jednom dahu: "Butter Bot nije samo jednostavni robot čija je svrha posluživanje maslaca, kao u seriji. On je izgledm vjerna replika crtanog lika, no dolazi s daljinskim upravljačem koji omogućava manevriranje i vožnju, a ujedno na ekranu pokazuje prijenos uživo s kamere na robotu. Interaktivni robot ima napredne AI mogućnosti – prepoznaje lica, glasove i objekte, može i govoriti, kretati se uokolo, pa biti osobni pomoćnik, suigrač, poslužiti kao chatbot, podsjetnik ili alarm i slično".

Naravno, zamišljen je i kako bi ga se samostalno programiralo i dodavalo mu nove funkcije putem tvrtkinog vizualnog sustava za programiranje CircuitBlocks. Namijenjen je primarno za odrasle (17+), što je, kako smo vidjeli, jedna od novih ciljnih skupina kupaca, koje će CircuitMess pokušati doseći s dijelom svojih proizvoda.

Kampanja već ispunila cilj

"Donijeti Butter Bota iz serije Rick and Morty u stvarni svijet bilo je nevjerojatno putovanje. Uložili smo mnogo truda kako bismo stvorili proizvod koji ne samo da odaje počast originalnom liku, već dodaje i novu razinu interaktivnosti i funkcionalnosti", kaže Gajšak, idejni začetnik projekta i veliki ljubitelj serije Rick and Morty.

Osma je ovo Kickstarter kampanja njegovog startupa, a i ona je, kao i gotovo sve dosadašnje, već u prvim minutama premašila svoj cilj, a u manje od 24 sata prikupila je više od 100.000 dolara. Butter Bot se putem te platforme može prednaručiti po početnoj povlaštenoj cijeni od 99 dolara. Isporuke su najavljene za kolovoz sljedeće godine, a kampanja traje naredna četiri tjedna.

Što nakon toga? Slijedi nekoliko mjeseci tijekom kojih će biti dovršen razvoj softvera, priprema za serijsku proizvodnju hardvera, finaliziranje dizajna pakiranja i ostalih detalja, kako bi Butter Bot bio savršen i – odmah iz kutije – spreman za "akciju". Paralelno s tim Albertov tim radi i na novim digitalnim proizvodima, konceptima i prototipima nekih novih uzbudljivih projekata, no ne možemo vam sada baš sve otkriti…