Spremni na sve: Kako data centri preživljavaju izazove

Piše: Lex Coors, Chief Data Center Technology and Engineering Officer u tvrtki Digital Realty

Za data centre, koji su postali središnji živčani sustav globalnog gospodarstva, bitno je da smo opremljeni za suočavanje s ovom neizvjesnošću, u svim njenim oblicima. Ne samo da bismo podržali vlastite klijente, već i podržali društvo u cjelini. Podaci su sada nevidljiva tkanina koja drži našu digitalnu ekonomiju i društvo na okupu i raste svijest o njihovoj važnosti. Mnoge vlade prepoznaju data centre kao kritičnu infrastrukturu, u znak priznanja naše uloge u osnaživanju svakodnevnog života u cijelom svijetu, omogućavajući sve, od pružanja zdravstvene skrbi, preko e-trgovine do financijskih transakcija, do pružanja zabave koju konzumiramo svakodnevno.

Budući da smo globalni pružatelj usluge data centara, u našoj je DNK biti otporan na rizik u svim njegovim oblicima, od kibernetičke sigurnosti do klimatskih promjena i nestašice energije. To se odnosi na sve data centre Digital Realtyja, uključujući naš centar u Zagrebu koji opslužuje globalne i lokalne klijente u Hrvatskoj i regiji.

Naša spremnost također pomaže osigurati da ključne digitalne usluge na koje se društvo oslanja, kao što su hitne službe, budu dostupne kada su najpotrebnije. Na primjer, kada se radi o rješavanju potencijalnih problema kao što su nestanci energije, pripremamo se za najgori mogući scenarij. Imamo rezervne generatore postavljene u svakom našem objektu širom svijeta, koji su opremljeni za napajanje naših operacija satima – čak i danima – ako je potrebno. Također smo uspostavili ugovore o razini usluge s našim dobavljačima goriva koji propisuju prioritet isporuke goriva. Dakle, kad god smatramo da je vjerojatno da bi moglo doći do nestanka energije, u mogućnosti smo postaviti kamione s gorivom u blizini kako bismo spriječili zastoje.

Ono što je najvažnije, naši napori u pripravnosti koriste drugim domovima i tvrtkama. Budući da možemo upravljati našim data centrima neovisno o električnoj mreži tijekom razdoblja u kojima je ona pod povećanim opterećenjem ili prekidima, oslobađamo energiju iz mreže za druge korisnike kojima je najpotrebnija. Na primjer, ranije prošle godine u Kaliforniji, tijekom produžene sezone toplinskog vala i šumskih požara, naši su data centri bili pozvani da se proaktivno prebace na rezervno napajanje u nekoliko kritičnih vremenskih razdoblja kada je državna električna mreža bila na granicama svojih mogućnosti da pouzdano isporučuje energiju. Uklanjanjem našeg značajnog opterećenja iz mreže, oslobodili smo dovoljno električne energije za održavanje svjetla i klimatizacije u više od 48.000 domova tijekom ovog kritičnog razdoblja.

Također stalno tražimo obnovljive alternative dizelskom gorivu za napajanje naših rezervnih generatora. U Francuskoj smo, na primjer, prešli na gorivo s niskim udjelom ugljika, poznato kao HVO100 (biljno ulje obrađeno vodom za pogon naših generatora), koje se proizvodi od otpadnih organskih materijala, a ne od nafte, i ima do 90% manji ugljični otisak u životnom ciklusu i certificirano je za održivost.

U širem smislu, naše planiranje otpornosti počinje na početku izgradnje data centra. Zamišljamo data centar koji je podložan svim vrstama katastrofa – od potresa preko poplava do klizišta – i projektiramo, gradimo i radimo u skladu s tim. To osigurava da su naši objekti otporni i da se mogu nositi s gotovo svime – od ekstremnih vremenskih uvjeta do prekida isporuke energije iz energetske mreže. Zauzvrat, to znači da održavamo rad naše globalne mreže data centara, tako da ključna javna infrastruktura, poput sustava koje koriste bolnice i transportne mreže, može nastaviti s radom.

Imamo poseban tim za procjenu rizika koji radi na određivanju najbolje lokacije za data centar. Naš tim razmatra niz čimbenika, od poslovne prilike do toga je li lokacija dovoljno uzdignuta da izbjegne rizik od poplava i može li izdržati druge ekstreme, poput potresa. Također procjenjuju blizinu opasnih kemijskih postrojenja i putanje leta. Naše odluke o tome gdje izgraditi data centre donose se na temelju ovih otkrića, a gradimo samo na lokacijama kada smo uvjereni da možemo ponuditi maksimalnu otpornost.

Nakon što data centar počne raditi, postoji nekoliko stvari koje radimo kako bismo osigurali da ostane operativan. Prvo, imamo planove za nepredviđene situacije kako bismo osigurali struju ako je potrebno, a drugo, pratimo vremenske i klimatske događaje i koristimo sustav situacijske svijesti za upravljanje i reagiranje na prijetnje. U slučaju problema sa stabilnošću elektroenergetske mreže, možemo se prebaciti na naše rezervne sustave napajanja kako bi naši data centri bili online.

Iako su na sreću rijetki, bilo je trenutaka kada su ekstremni uvjeti zahtijevali da provedemo mjere otpornosti kako bismo osigurali da ostanemo operativni za naše klijente. Kada je oluja Uri zapuhala u Teksasu u veljači 2021., onesposobivši državnu elektroenergetsku mrežu i uzrokujući nestanak struje u domovima i tvrtkama, bili smo spremni i koristili smo naše sustave napajanja za hitne slučajeve (uključujući naše rezerve dizela i snažne mreže opskrbe) kako bismo održali 100 posto neprekidnog rada za kritične digitalne usluge. Također smo preusmjerili višak zaliha goriva našim kupcima u Teksasu za korištenje u njihovim drugim nekretninama nevezanim uz Digital Realty.

U budućnosti ćemo nastaviti blisko surađivati s vladama i dobavljačima energije diljem svijeta kako bismo osigurali da data centri i dalje budu prepoznati i da im se daje prioritet kao kritična infrastruktura za gospodarstvo i društvo. Naše obveze prema održivosti i energetskoj učinkovitosti također će biti ključni pokretač inovacija dok nastojimo smanjiti našu ovisnost o fosilnim gorivima, iskoristiti održive resurse i sve više sudjelovati u kružnom gospodarstvu.

Svi se oslanjamo na digitalnu ekonomiju, bili mi toga svjesni ili ne. Dotiče se gotovo svakog aspekta našeg svakodnevnog života i olakšava funkcioniranje našeg modernog društva. Nikada se ne možemo riješiti rizika ili neizvjesnosti. Ali možemo dati sve od sebe da planiramo i predvidimo rizik kako bismo bili što otporniji i pružili sigurnost našim klijentima i potrošačima u sve nesigurnijem svijetu.