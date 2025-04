Span modernizira svoj vizualni identitet

Jedna od najvećih hrvatskih IT kompanija Span predstavila je novi vizualni identitet i slogan "We get IT!" kao snažnu poruku domaćem i međunarodnom tržištu: razumijemo izazove digitalnog doba – i spremni smo na njih odgovoriti, priopćeno je iz te kompanije.

Rebranding dolazi deset godina nakon posljednje promjene vizualnog identiteta i logičan je korak u razvoju kompanije koja danas zapošljava više od 850 stručnjaka. Span je kroz godine višestruko unaprijedio svoje poslovanje, izlistan je na Zagrebačkoj burzi te se na tržištu pozicionirao kao multi specijalist s fokusom na cloud tehnologije, cybersecurity i AI.

Središnji element novog vizualnog identiteta je Priority Star, dinamička ilustracija koja se ažurira svakih deset minuta i u stvarnom vremenu prikazuje zahtjeve za podrškom i sigurnosna upozorenja. Taj interaktivni prikaz pulsira kao digitalno srce kompanije, simbolizirajući njezinu 24/7 prisutnost i spremnost da svojim korisnicima bude podrška – uvijek i svugdje.

Priority Star

"Rebranding je više od promjene logotipa – to je odraz našeg identiteta danas i smjera u kojem idemo. Kroz novi vizualni izraz želimo dodatno učvrstiti poziciju Spana kao stručnog IT partnera koji svojim znanjem, iskustvom i odgovornošću pomaže korisnicima da rastu i budu sigurni u dinamičnom digitalnom okruženju današnjice", izjavio je Nikola Dujmović, predsjednik Uprave Spana.

Partner Spanu u cijelom procesu izrade novog vizualnog identiteta bila je agencija za tržišno komuniciranje Bruketa& Žinić&Grey, a kreativni tim predvodio je kreativni direktor Davor Bruketa.

"Span je kompanija koja, uz tehnološku izvrsnost, stavlja snažan fokus na partnerski odnos i korisničku podršku dostupnu 24/7. Vizualni identitet zato, uz logotip, uključuje i Priority Star – infografiku koja u stvarnom vremenu prikazuje puls Spana tijekom 24-satnog perioda. Svaki zaposlenik i svaki klijent u svakom trenutku vidi što se događa unutar Spana – transparentno, jasno i precizno. Danas, kada su kibernetička sigurnost i kontinuirana dostupnost IT sustava kralježnica svakog ozbiljnog biznisa, od presudne je važnosti imati partnera poput Spana – partnera koji vam stalno čuva leđa", izjavio je Davor Bruketa, kreativni direktor i suosnivač agencije Bruketa&Žinić&Grey.

Novi vizualni identitet omogućuje Spanu veću konzistentnost i prepoznatljivost te jasno komunicira ključne vrijednosti kompanije – stručnost i inovativnost, brižnost, iskrenost i transparentnost.