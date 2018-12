Analiza prošlih deset godina hrvatske IT industrije

U petak će Udruženje za IT Hrvatske gospodarske komore održati stručni skup pod nazivom „Analiza hrvatske IT industrije 2008.-2017.“ i tom prigodom predstaviti do sada najobuhvatniju analizu domaće IT industrije

Udruženje za IT Hrvatske gospodarske komore održat će u petak, 21.12. u Vijećnici HGK, na adresi Rooseveltov trg 2 u Zagrebu događanje pod nazivom „Analiza hrvatske IT industrije 2008.-2017.“ Na događaju će se predstaviti studija istoga imena koja na punih 100 stranica donosi do sada najobuhvatniju analizu cijele industrije, uključujući razne segmente, brojeve zaposlenih, ukupne prihode, izvoz i investicije.

Izvoz hrvatske IT industrije (milijarde kuna)

Studija obuhvaća desetogodišnje razdoblje i predstavlja temelj za analizu stanja i predviđanje trendova, a za HGK ju je izradio Boris Žitnik, dugogodišnji analitičar u IDC-ju i OMNIAconsultu.

Uvodna predavanja održat će Nikola Dujmović, predsjednik Udruženja za IT HGK, te Dalibor Subotičanec, a nakon toga će sudionici panel rasprave dati svoje viđenje da li izvoz IT usluga i dalje može rasti po stopi od 24% ili je čak premašiti, te zašto se hrvatska IT industrija ne okrupnjuje.

11:00 - 11:05 Pozdravni govor – Tomislav Radoš, potpredsjednik HGK za industriju i energetiku

Pozdravni govor – Tomislav Radoš, potpredsjednik HGK za industriju i energetiku 11:05 - 11:20 Uvod i motivi izrade studije – Nikola Dujmović, predsjednik HGK Udruženja za IT

Uvod i motivi izrade studije – Nikola Dujmović, predsjednik HGK Udruženja za IT 11:20 - 11:45 Analiza IT industrije – Dalibor Subotičanec, research manager SPAN

Analiza IT industrije – Dalibor Subotičanec, research manager SPAN 11:45 - 12:35 Panel-rasprava 'Hrvatska IT industrija – idućih pet godina': Nikola Dujmović, predsjednik Udruženja za IT HGK; Boris Žitnik, Omnia Consult, autor studije; Ivan Maglić, Calisto/Gartner Adriatic; Anita Cvetić Oreščanin, Poslovna Inteligencija, CISex; Hrvoje Balen, dopredsjednik HUP-ove ICT Udruge; Moderator: Aron Paulić, Bug

Panel-rasprava 'Hrvatska IT industrija – idućih pet godina': Nikola Dujmović, predsjednik Udruženja za IT HGK; Boris Žitnik, Omnia Consult, autor studije; Ivan Maglić, Calisto/Gartner Adriatic; Anita Cvetić Oreščanin, Poslovna Inteligencija, CISex; Hrvoje Balen, dopredsjednik HUP-ove ICT Udruge; Moderator: Aron Paulić, Bug 12:35 - 12:45 Pitanja i odgovori

Prisustvovanje je otvoreno za sve zainteresirane, uz obaveznu prethodnu registraciju na https://www.hgk.hr/analiza-it-trzista-najava gdje možete naći, detaljniju satnicu i popis svih sudionika.