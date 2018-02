BFS 2018: Kriptovalute i blockchain zatvaraju program

Kriptovalute su eksplodirale, a sve do siječnja ove godine gotovo svi su bilježili samo rast cijene. No, krenuo je pad cijena pa nas to motivira da se okrenemo drugim projektima vezanima uz revolucionarnu blockchain tehnologiju. Poduzetnik i investitor u kriptovalute Hrvoje Prpić vodio je panel na kojem su sudjelovali Nikola Škorić, direktor BTC mjenjačnice Electrocion, doc. dr. sc. Leo Mršić, developer blockchain servisa, Algebra, Aron Paulić, direktor Buga, te Dorijan Jelinčić, kripto-rudar, developer i sistemaš.

Pojavi bitcoina ili blockchaina nitko nije mogao predvidjeti, no svi se slažu kako bi blockchain tehnologija trebala, unatoč svemu, ostati na životu i dobiti brojne druge primjene, a ne samo u financijama. Promjenama s tehničke strane kriptovalute bi u budućnosti trebale imati karakteristike platne mreže, i ponovno donijeti niže naknade i brže transakcije – za što su izvorno bitcoin i njemu slični i bili namijenjeni.

Pojavom tzv. "stable coina" kriptovalute bi trebale dobiti i status novca i oblika imovine u kojoj će se moći čuvati vrijednost bez opasnosti od velikih fluktuacija cijene, predviđa Nikola Škorić.

Dorijan Jelinčić govorio je o tehnologijama rudarenja kriptovaluta, od bitcoina, litecoina, pa do ethereuma, Zcasha i slično, te o hardverskim setupima koji su najisplativiji za digitalno rudarenje.

Najuporniji posjetitelji koji su ostali do samog kraja programa mogli su čuti i odgovora stručnjaka za kriptovalute na nekoliko pitanja iz publike, a kao dodatni bonus za upornost mogli su ući u konkurenciju za najvrjedniju nagradu BFS-a 2018: Lenovo IdeaPad 320 s Huawei LTE E3372 USB modemom, koji je Hrvatski Telekom namijenio za najzabavnijeg tviteraša.