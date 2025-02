U četvrtak, 6. veljače, u Zagrebu je održan dvanaesti Bug Future Show, pod motom "Expanding the Value". Kao i obično, spektakularni je događaj okupio više tisuća posjetitelja, koji su tijekom cijelog dana mogli uživati u predavanjima, panel raspravama i radionicama koje su za njih pripremili vrhunski govornici iz Hrvatske i svijeta. Podijeljeni su deseci nagrada najspretnijima i najkreativnijima, sve uz izvrsnu i optimističnu atmosferu od početka do kraja na čak, prvi put, četiri paralelna tracka.

Ako ste na BFS-u bili, donosimo vam kratki podsjetnik na sve viđeno, a ako nekim slučajem niste – pogledajte što ste propustili.

Najbolje s Bug Future Showa 2025 u 90 sekundi:

Sponzori i partneri BFS-a 2025: