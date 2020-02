BFS 2020: Otvoren je najveći do sada Bug Future Show

U kino dvorani zagrabačkog Studentskog centra u 10 sati je otvoren najveći tehnološki show na ovim prostorima, ove godine pod motom The Art of Science

Pod motom The Art of Science danas se u Zagrebu održava sedmi po redu Bug Future Show. Ovogodišnje izdanje najvećeg tehnološkog showa u regiji prvi puta se događa na novoj lokaciji, u kinu Studentskog centra na Savskoj cesti. Najveća je to kino dvorana u Hrvatskoj koja može primiti tisuću posjetitelja, dok se tijekom dana očekuje da će kroz nju proći oko tri tisuće zaljubljenika u tehnologiju, znanost i umjetnost. Već na samom početku dvorana je, kako to već na BFS-u biva, bila popunjena do zadnjeg mjesta, pa je i time opravdan epitet najvećeg događanja ove vrste do sada.

Osim u glavnoj dvorani paralelni će se tijekom dana program odvijati i u predvorju, dio kojeg je pretvoren u pozornicu za prezentacije. Kompletan program i satnica dostupni su na bfs.bug.hr.

Bug Future Show 2020 održava se pod generalnim pokroviteljstvom Hrvatskog Telekoma, a događanje su sponzorski podržali i Algebra, Infobip, Nissan, Njuškalo, Span, Trikoder i Zagrebačka banka. Posjetitelji će tijekom dana moći osvojiti i brojne nagrade sponzora, kako svojim zalaganjem u dvorani tako i na društvenim mrežama. Službeni hashtag događanja je #BFS2020.

Voditelj je i ove godine komičar i geek Ivan Šarić, a već po tradiciji uvodnim je govorom program otvorio glavni urednik Buga Miro Rosandić. Tom prigodom posjetitelji su se mogli i, kad već sjede u retro kino dvorani SC-a, vratiti 13 godina u prošlost i pogledati specijalni prilog BugTV-a snimljen 2007. godine upravo – u Studentkom centru. Dragan Petric tada je ispitivao studente što misle i koliko znaju o tada aktualnim tehnologijama kao što je Windows Vista, a bilo je zanimljivo čuti i odgovore na pitanje "tko je Bill Gates?".

Sve ovo bilo je tek uvod u ono što slijedi – keynote predavanja vrhunskih hrvatskih znanstvenika, panele s atraktivnim gostima i cjelodnevno uživanje u showu koji na jedinstven način povezuje znanost, tehnologiju i umjetnost... tekstualni prijenos najznamiljivijih trenutaka tijekom dana moći ćete, po običaju, pratiti na Bug.hr.