BFS 2020: Zbog klimatskih promjena ratovat ćemo za zadnje jabuke

Poznato lice s malih ekrana, mag. phys. Dunja Mazzocco Drvar iz vremenske prognoze na RTL Televiziji, održala je predavanje o klimatskim promjenama i opasnostima pred kojima se svijet danas nalazi.

Priča je počela od vremena Galilea i njegovih znantvenih metoda koje su demantirale mnoga ljudska uvjerenja tog doba, pa sve do 3% znanstvenih radova koji danas "podupiru" klimatske skeptike. Detaljna analiza tih radova, pokazalo se, u sebi ima greške, dok je općeprihvaćeno u znanstvenoj zajednici da su ljudi glavni pokretač klimatskih promjena. Iako to na temelju podataka tvrdi 97% znanstvenika, te je činjenice svjesno tek manje od 50% stanovništva.

Jedan od načina kako se komunicira klimatska kriza neizbježni su holivudski filmovi te tematike, za koje možda i niste znali da imaju poseban podžanr unutar znanstvene fantastike, koji se naziva CLI-FI (klimatska fikcija). Ponekad se ta fikcija pomiješa i sa stvarnošću u kojoj živimo, pa su tako prije koji tjedan na Floridi s neba (točnije, s drveća) padale – iguane.

Ako globalna temperatura poraste za 2°C u odnosu na one iz predindustrijskog doba, vjerojatnost za topljenje Arktika penje se na 80%. To bi značilo da će globalna razina svjetskih mora porasti za 32 cm. Kao rezulta toga će se primjerice, u Hrvatskoj potopiti dolina Neretve. Svijet će iskusiti izumiranje brojnih biljnih i životinjskih vrsta, a to će dovesti i do nestašice određene hrane.

Želimo li svijet bez čokolade i kave?

No, osim klime patit će i ljudsko zdravlje. Veća pojava alergija, utjecaj na mozak, pa čak i izazivanje demencije – sve se to može povezati sa zagađenjem okoliša kao uzrokom. Samo na Mediteranu opožarena površina mogla bi porasti za 62% do 2050. godine. . Alpska područja doživljavat će tropske noći, a toplinski valovi na Mediteranu bit će 26 dana dulji. Broj tropskih ciklona će padati, ali će one najsnažnije biti češće, kao i ekstremne vremenske prilike.

Nestašica vode i suše pogodit će preko pola milijarde ljudi, a kave, čokolade, mandarine i morskih plodova vrlo bi brzo moglo početi nestajati. Nastavi li se Zemlja zagrijavati borbe se neće voditi oko zadnjeg barela nafte, već oko zadnje kištre jabuka, prilično dramatično poručuju podaci koje je Dunja Mazzocco Drvar iznijela.

Što nam je, dakle, opcija? Na klimatske se promjene nećemo moći prilagoditi, pa nam je jedina opcija prijeći na održiv transport, zelenu energiju iz obnovljivih izvora, sadnja drveća, manje mesa... i sve to moramo prihvatiti ako ne želimo kroz koje desetljeće živjeti u svijetu bez čokolade i Nutelle.