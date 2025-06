Rast koncentracije ugljičnog dioksida u atmosferi nije bio ovako brz u proteklih 50.000 godina

Znanstvenici s američkog sveučilišta Oregon State došli su, proučavanjem antarktičkog leda nastaloga kroz povijest, do zaključka da je današnji rast koncentracije ugljičnog dioksida u Zemljinoj atmosferi najveći – i to za faktor deset – u odnosu na sve dosad zabilježene promjene unatrag barem 50.000 godina. Kemijska analiza leda, dobivenoga bušenjem do oko 3,2 kilometra u dubinu, dala im je povijesni zapis koncentracija ugljikovog dioksida u Zemljinoj atmosferi daleko u prošlost, što je omogućilo i usporedbu današnjih te povijesnih vrijednosti i trendova.

Kolaps bez presedana

"Naše istraživanje utvrdilo je najbrže stope prirodnog porasta CO 2 ikad opažene u prošlosti, a stopa koja se javlja danas, uglavnom uzrokovana ljudskim emisijama, deset je puta veća", kaže Kathleen Wendt, vodeća autorica rada, objavljenoga u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences, dodajući da je ovo što danas bilježimo bez presedana.

Naime, dosadašnja su istraživanja pokazala da je tijekom posljednjeg ledenog doba, koje je završilo prije otprilike 10.000 godina, bilo nekoliko razdoblja u kojima su razine ugljikovog dioksida bile mnogo veće od prosjeka. No ta mjerenja nisu bila dovoljno detaljna da bi otkrila punu prirodu brzih promjena, što je ograničavalo sposobnost znanstvenika da razumiju što se događa, dodaje Wendt. Njihova analiza pokazala je detaljnije što se događalo tijekom značajnih skokova koncentracije CO 2 u povijesti i povezala ih s razdobljima značajnih klimatskih promjena (Heinrichovim događajima, ubrzanim otapanjem leda).

Katherine Stelling, Oregon State University