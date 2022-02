BFS 2022: Bug Food Show

Tehnologija mijenja našu prehranu i naš način prehrane, od kućnog kuhanja, preko street fooda, do posjeta najekskluzivnijim restoranima, a sve s ciljem da živimo duže, zdravije i održivije. Od robotske pripreme hrane, preko razvoja bezmesnog mesa, do aplikacija – hrvatskih – koje analizom vaše kakice pronalaze recepte za život duži od 100 godina teme su koje posljednjih mjeseci tresu i lokalnu i globalnu IT industriju.

U današnjem panelu na temu tehnologije hrane sudjelovali su Marko Turković, najbolji mladi chef u Hrvatskoj, Ribafish, plivački maratonac i gastronom, prof. dr. sc. Donatella Verbanac sa Zavoda za medicinsku biokemiju i hematologiju te Bruno Balen, CEO startupa Cidrani. Moderirao je naš Dragan Petric.

Cidrani je startup koji se bavi tehnologijom koja omogućava zdraviji život. Proizvode jedinu kombuchu u svijetu koju nije potrebno držati u hladnjaku, a njezinom konzumacijom poboljšava se zdravlje i produžuje život.

Prof. Verbanac ističe da je tajna dužeg i kvalitetnog života u umjerenosti – a istraživanja su, barem kod životinja, pokazala da smanjenje broja unesenih kalorija produžuje život.

Još jedan od glavnih trendova u tehnologiji hrane u današnje vrijeme jest i meso koje nije životinjskog porijekla. Burgeri bez mesa i svi slični "mesni" proizvodi biljnog porijekla trebali bi biti proizvodi za sebe, bez da se "prodaju kao zamjena za meso" – smatra chef Turković, kojemu smetaju i pojave poput "kobasica od brokule".

U svijetu, a ni u Hrvatskoj, više nije novost niti prehrana bazirana na proteinima kukaca. Prehrambeni proizvodi od kukaca imaju dobra nutritivna svojstva i mogla bi biti značajno zastupljenija u budućnosti, pogotovo stoga jer u svijetu danas nema dovoljno hrane, dok je proizvodnja kukaca efikasnija u potrošnji, primjerice, vode. Brašno od kukaca tako bi se uskoro moglo značajno češće naći na stolovima, kao i hrana bazirana na algama.

Osim neobičnih namirnica, danas su poprilično neobična pojava u foodtech areni i roboti-kuhari. Već godinama roboti slažu sushije, ali teško da bi mogao parirati profesionalnim chefovima koji se time bave. Naš chef Marko skeptičan je oko toga da bi roboti mogli preuzeti njegov posao i poslove njegovih kolega.

Zaključak gotovo svake teme koje su se sudionici panela jest – ni sa čime ne treba pretjerivati, a u svemu se može uživati umjereno i istodobno zdravo živjeti.