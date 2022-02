BFS 2022: Las Vegas – Mars – Zagreb

Došli smo i do redovito najzabavnijeg dijela showa – onoga u kojem se predstavljaju projekti koji su se prije nekoliko tjedana svijetu predstavili na CES-u u Las Vegasu. Sudionike rasprave " One Small Step For a Man" Ivana Vilović s HRT-a, a o CES-u su pričali Maja Krejči, osnivačica i CEO startupa Zuluhood, Marija Šutina, samostalna savjetnica iz HGK, te naši astronauti Nils Petric, i Bojan Armstrong, koji su nedavno sletjeli – izravno iz NASA-inog muzeja na Bug Future Show.

Najveća hrvatska delegacija na CES-u ikada, unatoč pandemijskim uvjetima, svjedočila je velikom interesu posjetitelja i investitora na najvećem svjetskom sajmu potrošačke elektronike. HGK je lani prvi puta anketirao startupe, koji su se izjasnili da su im najveći problemi izvori financiranja i regulativa, a kao snage su istaknuli inovativnost – čime su se ove godine i predstavili u Las Vegasu.

Zuluhood je na CES-u prošloga mjeseca proglašen i jednim od deset najperspektivnijih na svijetu, u konkurenciji od preko 800 startupa iz cijelog svijeta.

Astronauti Mušćet i Petric ove godine su na CES-u bili 13. put. Povratak nakon pandemije okarakterizirao je manji broj ljudi u Las Vegasu, ali tamo se i dalje okupila IT zajednica i predstavila svoje inovacije u svim mogućim područjima, pa čak i u svemirskim tehnologijama. Ljudi će, dojam je s CES-a, obiteljski u svemir putovati i prije nego što to mnogi očekuju.

Kako, pak, hrvatski startupi mogu doći do CES-a? Najbolji put je svakako prijava na Idea Knockout, kroz čiju su selekciju do sada prošli svih pet ovogodišnjih hrvatskih predstavnika. Najzapaženiji uspjeh, osim Zuluhooda, postigli su Orqa, kojoj je CES otvorio vrata američke obrambene industrije, kao i Sportreact, čiji predstavnici su i nakon sajma ostali u SAD-u obilaziti potencijalne partnere.

Što je paneliste najviše impresioniralo? Nije to bio ni BMW koji mijenja boju, taksiji bez vozača, ni čuda nove tehnologije kakva se svake godine na CES-u predstavljaju, već je to ove godine bila atmosfera među hrvatskim strartupašima koji su se tamo međusobno družili, surađivali i poticali.