BFS 2022: za Ivicu Kostelića ništa nije nemoguće

Posljednje keynote predavanje današnjeg dana održao je proslavljeni hrvatski sportaš Ivica Kostelić, višestruki osvajač Svjetskog kupa u alpskom skijanju. Naslov predavanja u skladu je s njegovim životnim motom "Ne postoji nemoguće", a tiče se, ne biste vjerovali – i IT industrije.

Prisjetio se svojih sportskih početaka, kada je "tamo neki lik" najavio da će Hrvatska imati olimpijskog prvaka u skijanju, pa složio plan dug čak 12 godina ili tri olimpijska ciklusa. Skočimo li 12 godina unaprijed – Hrvatska dobiva olimpijske pobjednike. Naravno, riječ je o obitelji Kostelić. Iako je bio dio toga, i samome Ivici to sada izgleda nevjerojatno, da je njegov otac zaista bio uspio u tom svojem planu.

Ono što vrijedi, zahtijeva dosta vremena, poručuje Kostelić, a za to u današnje vrijeme mnogi nemaju strpljenja i žele sve preko noći. Vrijeme je najvrjedniji resurs, a uspjeh "preko noći" može se dogoditi tek nakon dugogodišnjeg rada.

"Želite li postići ono što se čini nemoguće, morate prvo pobijediti u sebi. Drugi će vam nametati ograničenja, ali nemojte ih nametati sami sebi. Krajnje granice su dalje nego što mislite!" – u maniri pravih motivacijskih govornika poručio je Ivica.

Odnedavno se Ivica bavi offshore jedrenjem, a ponovno postiže nemoguće. Čini to uz podršku hrvatskog IT sektora, ekipe iz FIVE-a koja mu je izradila softver za jedrenje, a ima isti stav kao i on – da ništa nije nemoguće.