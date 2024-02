BFS 2024: Najbolje s ovogodišnjeg Bug Future Showa u 60 sekundi

Protekloga smo četvrtka održali 11. Bug Future Show, najtehnološkiji show na ovim prostorima i najveće godišnje okupljanje geekova i svih koji se tako osjećaju. U ugodnoj i zabavnoj atmosferi, na tri paralelna tracka, nastupilo je više od 50 predavača, koji su pokrili najširi spektar tema: od financija do biotehnologije, od glazbe do programiranja, od startupa do mobitela i automobila.

Kao i obično, BFS je okupio više tisuća zaljubljenika u tehnologiju, podijelio nekoliko desetaka nagrada, omogućio susrete, upoznavanja i razmjenu iskustava svima u tehnološkoj zajednici, ali i otvorio teme o investiranju, "krizi" IT sektora ili pak utjecaju umjetne inteligencije na razna područja – poput programiranja, ljudske evolucije ili produciranja glazbe.

Ako ste na BFS-u bili, donosimo vam kratki podsjetnik na sve viđeno, a ako nekim slučajem niste – pogledajte što ste propustili.

U nastavku donosimo recap video u trajanju od minutu i pol, a cijela 20-minutna reportaža s najboljim trenucima bit će objavljena tijekom sutrašnjeg dana.