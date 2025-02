BFS 2025: Keš, kripto i kartice natječu se za naš džep

U "fireside chatu" posvećenome fintech sektoru sučelili su se poslovni partneri ali donekle i konkurenti, Hrvoje Ćosić, CEO Aircasha i Gea Kariž, direktorica Mastercarda za Hrvatsku. Kroz diskusiju nas je provela Jelena Glišić. Koje vrste novca će ostati, a koje izumrijeti? Kako će se mijenjati omjer njihovog korištenja, hoćemo li ostati bez gotovine? Neka su to od pitanja o kojima se vodila zanimljiva rasprava na glavnoj pozornici BFS-a, pred punim auditorijem.

Elektronički novac, ali i gotovina, ostat će aktivnima još dugo vremena, smatra Ćosić, direktor tvrtke koja je prva u Hrvatskoj izdala Mastercard karticu, a da to nije bila banka. Kako je došlo do toga? Fintech industrija došla je iznenada kao "disrupcija" na tržištu tradicionalnih banaka, Mastercardu se to učinilo kao dobra prilika, pa je ostvarena i suradnja. To je rezultiralo proizvodima i uslugama koje Mastercard, kao veća i tradicionalnija kompanija, ne bi na taj način mogao provesti sam.

Kroz razgovor su istaknute brojne prednosti kako Aircasha, tako i Mastercarda u financijskim uslugama – koje su se primarno ticale sigurnosti. Kupovanje jednokratnim karticama, s biometrijskom zaštitom i kroz kartični sustav kako online tako i u fizičkim dućanima, putem kartica ovih izdavatelja, uvijek je zaštićeno, plaćali vi karticom, mobitelom, pametnim satom ili nekim drugim uređajem.

Promjene trendova i navika u korištenju novca i kartica dolaze s promjenom generacija. Mišljenja i preferencije oko gotovine nasuprot klasičnom plaćanju karticama individualni su, ali se razlikuju i od zemlje do zemlje. S vremenom će prihvaćanje digitalnog plaćanja rasti, ali čuli smo i da je Hrvatska još uvijek po tome prilično tradicionalno tržište.

Aircash će, otkrio je Ćosić, omogućiti svojim korisnicima i investiranje u kriptovalute, plemenite metale ili dionice, pa i frakcije dionica. Bit će to ostvareno kroz partnerstvo s još jednom vanjskom institucijom te u skladu sa svim aktualnim pravilima u EU. Lansiranje te se usluge očekuje ovoga proljeća, o čemu će biti komunicirano i putem marketinške kampanje.