BFS2024: Hoće li AI uzeti posao programerima?

Martin Morava je CEO i osnivač tvrtke Devōt, a naša publika ga je upoznala i na lanjskom .debugu, na kojem je oduševio svojom osobnom pričom o razviju karijere. Tema njegovog današnjeg keynotea je očita – utjecaj umjetne inteligencije na poslove programiranja i ostala radna mjesta s repetitivnim zadacima. U posljednjih nekoliko godina ova revolucija zahvatila je i širu javnost, iako je IT sektor za tu tehnologiju već otprije znao. No, prošle godine došlo je i do prvih otkaza uvjetovanih AI-jem.

Martin je za početak razjasnio razlike između zanimanja inženjera i programera. Prema njegovoj definiciji, inženjeri su oni koji prije svega rješavaju probleme, dok programerima opis posla jest samo čisto "programiranje", uz fokus na tehničku implementaciju traženih rješenja. Nadalje, razložio je i kako vidi budućnost modernog product tima, u kojem moraju sudjelovati i jedni i drugi.

U tipični tim, sastavljen od 6-8 ljudi, primarno programera, dizajnera, kontrolora kvalitete i Scrum mastera te poslovnih analitičara i ostalih, po novome će morati ući i umjetna inteligencija. Martin i u svojoj kompaniji ima primjere korištenja AI-ja, a s okupljenima je podijelio i vlastito iskustvo u kojem je iskoristio ChatGPT za zadatke, za koje bi mu inače trebao cijeli tim i daleko više vremena. U tom trenutku je, kaže, shvatio da će AI donijeti velike promjene i da će imati velik utjecaj na programere.

Kako, dakle, izbjeći da nas zamijeni umjetna inteligencija? Tu se, kaže Morava, treba vratiti na sam početak – razvijati analitičke vještine, naučiti "razmišljati" i rješavati probleme, radije nego kodirati. Pojednostavljeno rečeno, moramo se vratiti na "starije postavke" i početi ponovno razmišljati o dubini problema i njihovom rješavanju. Nakon toga, nitko se ne bi trebao bojati da će mu AI uzeti posao.