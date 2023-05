.debug najavljuje keynote Bojana Ždrnje: From Zero to Hero - Kako postati etički haker?

Dugo smo kuhali ovu točku za nadolazeći .debug, u želji da vam najbolji čovjek u svemiru ovu temu prenese na najbolji mogući način! Genijalni Bojan Ždrnja drugog će dana našeg programesrskog spektakla održati predavanje za koje će, vjerujemo, Lauba (opet) biti tijesna, naslovljeno "From Zero to Hero: kako postati etički haker?"

Pogledali ste Hakere, Wargames i Matrix, i uvjereni ste da je svijet sigurnosti vaša budućnost? Hakiranje u pravom svijetu, na žalost, nije niti blizu onom holivudskom i uključuje puno učenja, pokušaja i promašaja, ali osjećaj kada nešto hacknete svakako jest holivudski, pogotovo ako ste to napravili s dozvolom i nema straha da će vam policija zakucati na vrata. Bojan će vas uvesti u svijet etičkih hakera - najvećih IT f**kera, te pokazati što trebate napraviti ako se odlučite za ovaj životni poziv.

Dugogodišnji autor stručnih članaka iz područja računalne sigurnosti u Bugu i Mreži, Bojan je danas CTO i voditelj penetracijskog testiranja u tvrtki Infigo IS, globalno prepoznatoj kao jednoj od vodećih europskih sigurnosnih IT kompanija.

Hakiranjem aplikacija se počeo baviti 1999. godine, sakupivši gotovo četvrt stoljeća iskustva s informacijskom sigurnošću, te je certificirani SANS instruktor i koautor čuvenog seminara za penetracijsko testiranje i etičko hakiranje web aplikacija, SEC542. SANS Institute je vodeća svjetska organizacija za cybersecurity treninge, certificiranje i istraživanje.

Karata za .debug nam rapidno ponestaje - do sada ih je prodano oko 95% te ćemo vrlo uskoro obustaviti prodaju. Zadnji je tren da nabavite svoj primjerak na www.debug.hr gdje možete proučiti i detaljan program ovogodišnjeg izdanja konferencije.

Najavu nastupa Infogo IS-a, kao i Bojanovog keynotea, pogledajte u nastavku...