Desetljeće fintech industrije: Revolucija ili razočarenje?

Fintech je, kao spoj tehnoloških inovacija i tradicionalnog financijskog sektora, nesumnjivo promijenio način na koji ljudi upravljaju svojim financijama. Učinio je to primarno pružajući veću dostupnost i praktičnost financijskih usluga "na dlanu", bez potrebe za odlaskom u banku ili bilo koju tradicionalnu instituciju. Omogućio je mnogima ulagati novac u kriptovalute, kompanijama otvorio nove vidike i izvore prihoda, no – je li baš sve prošlo tako sjajno?

Kao i svaka tehnologija, pogotovo ona koja se naširoko koristi, spoj tehnologije i financija donio je nove izazove, otvorio brojna pitanja o regulativi, sigurnosti te privatnosti podataka u fintech sektoru. Mnogi su novac izgubili, neki nisu zaradili onoliko koliko su očekivali, dok neki i dalje čekaju procvat "baš te tehnologije" koja će ih učiniti milijunašima. Hoće li to biti nešto vezano uz blockchain? Možda umjetnu inteligenciju u financijama? Ili pak nešto sasvim treće, za što još nismo čuli?

Izazovi i perspektive

U današnjem smislu fintech industrije zaživjela je prije desetak godina, pojavom prvih neobanaka, blockchaina i kriptovaluta te raznih digitalnih servisa, koje danas smatramo svakodnevnima. Cijeli taj razvoj pratila je i konferencija F2 – Future of Fintech, sada već u svojem sedmom izdanju. Rastao je i razvijao se zajedno sa svjetskom fintech industrijom, pa i onom hrvatskom, koja ne zaostaje za svjetskim trendovima. Ova financijaško-tehnološka konferencija održana je prvi puta u studenome 2017., nije stala niti u pandemijsko vrijeme, a pokrila je do sada sve trendove: od kripta, preko insurtecha, pa sve do prošle godine aktualnoga uvođenja eura.

Na ovogodišnjem izdanju fokus će biti na (ne)ostvarenim očekivanjima. Jeste li se već obogatili na bitcoinu i zašto niste? Zašto ICT industrija još nije glavni motor razvoja naše zemlje? Jeste li razočarani ili oduševljeni onime što vam je razvoj tehnologije u ovom području donio? Neka su to od pitanja, na koja će odgovore sljedećeg mjeseca, na sedmoj konferenciji F2 – Future of Fintech dati naši predavači i panelisti. Ponovno u Zagrebu tijekom dva dana krajem studenoga okupljamo najzvučnija imena fintech industrije i pokrivamo širok spektar srodnih tema.

Iz programa izdvajamo:

PANEL: Zašto ICT nije pokrenuo Hrvatsku?

KEYNOTE: What every Fintech should know about Marketing and Business Development, Phil Rothfield, Fintech consultant

PREDAVANJA:

Blockwerk Orange - the state of blockchain tehnology in finance, Boris Agatić, Data scientist & Tech Entrepreneur

Tokenizacija Investicijskih Fondova: Transformacija Financijske Industrije, Morana Jerković, BA & BI Consultant, Koios Consulting

Treća industrijska revolucija je razočarala?, Branimir Perković, Kolumnist Index.hr, ekonomski komentator

DORA - da li se to mora?, Tomislav Ridzak, HANFA, zamjenik predsjednika upravnog vijeća

Naslijeđe iz doba niskih kamata - problemi malih i velikih, Marko Rukonić, Fintech, software i ML guru

Kripto najbolja i najgora investicija, Novak Svrkota, Crypto portfolio manager

Inflacija kao sukob, Vedrana Pribičević, Inflation enthusiast

AI in Fintech – Market and Cases, Aco Momčilović, Co-Founder and Co-Director of Global AI Ethics Institute

Digitalni euro - stabilnost i nepovjerenje u privatni sektor, dvije strane istog novčića, Stefan Martinić, LL.M. Harvard Law School, Odvjetničko društvo Kramarić & Partneri

(Program se još gradi, a organizator zadržava pravo izmjene)

Gdje i kako do ulaznice?

Konferencija F2 – Future of Fintech 2023 održat će se 28. i 29. studenoga u Kaptol Boutique Cinema & Bar, na adresi Nova Ves 17, Zagreb.

Osim spomenutih, u pripremi su ukupno 15-ak predavanja i dvije panel diskusije o aktualnostima vezanima uz fintech industriju.

Više pojedinosti potražite na stranicama konferencije, gdje možete pronaći i link za kupnju ulaznica.

Cijena ulaznice za fizičko sudjelovanje na dvodnevnoj konferenciji je 100 €, a ulaznice za online praćenje dostupne su po cijeni od 50 €. U cijenu fizičke ulaznice uključeni su kava dobrodošlice tijekom oba dana te ručak tijekom prvog dana konferencije. Svi fizički posjetitelji dobit će i naknadni pristup snimkama predavanja.