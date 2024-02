Devōt najavljuje keynote Martina Morave na Bug Future Showu 2024

Jedan od keynote predavača na 11. BFS-u bit će CEO jedne od danas najbrže rastućih IT tvrtki u Europi, a govorit će o vrlo aktualnoj temi – utjecaju umjetne inteligencije na poslove programera

Je li s dolaskom ere generativne umjetne inteligencije budućnost programiranja ugrožena? Sve se više primjećuje da se zbog toga mijenjaju tradicionalne uloge različitih pozicija u poslovima programiranja. Mijenja se uloga programera, ali i ostalih stručnjaka koji obavljaju rutinske i ponavljajuće zadatke, dok umjetna inteligencija postupno preuzima zadatke koji se mogu obavljati bez dubljeg razumijevanja i šireg konteksta. U svemu tome, ključna je važnost inženjerskog pristupa koji uključuje dublje promišljanje, analizu i sagledavanje širih perspektiva prilikom suočavanja s izazovima.

Martin je oduševio i na lanjskom .debugu s osobnom pričom naslovljenom "Lijenost: Tajna produktivnosti ili put prema propasti?"

Neke su to od tema kojima će se baviti keynote predavanje Martina Morave na Bug Future Showu 2024: "Zalazak ere tipkača koda". Tijekom predavanja Martin će za publiku istražiti zašto se radne uloge mijenjaju, kolika je zaista ozbiljnost utjecaja umjetne inteligencije te staviti naglasak na ključni čimbenik za savladavanje izazova u budućnosti programiranja – kritičko razmišljanje.

Martin Morava je CEO i osnivač tvrtke Devōt. Tijekom studija na FER-u put ga je odveo u Kinu, a nakon toga u Irsku gdje je iskoristio prilike koje pruža IT sektor. Osim što je naučio pričati kineski, radio je kao developer, a poslije i kao voditelj razvoja u više inozemnih kompanija. Odlučio je iskoristiti sva stečena tehnička znanja i vratiti se u Hrvatsku kako bi osnovao tvrtku svjetskih standarda. Od samog početka naglasak stavlja na zaposlenike kojima je glavna motivacija osobni i profesionalni razvoj. Konstantno poticanje inženjerskog razmišljanja u tech i ne-tech dijelu tvrtke dovelo je Devōt do jedne od najbrže rastućih IT tvrtki u Europi.

Keynote predavanje "Zalazak ere tipkača koda" poslušajte u glavnoj dvorani BFS-a, u četvrtak, 8. veljače 2024. u 12:20 sati.