Drugi Ubisoft Forward započeo isprikom predsjednika kompanije zbog zlostavljanja na radnom mjestu

Nakon dvomjesečne pauze, Ubisoft je održao drugu Ubisoft Forward prezentaciju koja je ove godine zamijenila sajam E3. Ipak, prije nego što se sama prezentacija održala, putem društvenih mreža predsjednik Yves Guillemot imao je potrebu ispričati se „svima koji su povrijeđeni“ od strane određenih zaposlenika u kompaniji.

Ahead of #UbiForward, a message from our CEO Yves Guillemot: pic.twitter.com/NDfOj4tFk7 — Ubisoft (@Ubisoft) September 10, 2020

Naime, već dva mjeseca se priča o zlostavljanju i toksičnom okruženju u studijima diljem svijeta, a ovo je prvi put da je kompanija nešto službeno rekla. Ubisoft će osim poboljšavanja sustava i procesa na radnim mjestima investirati milijun dolara u sljedećih pet godina kako bi „manje zastupljene grupe“ imali bolje šanse kod zapošljavanja. U posljednja dva mjeseca nekoliko ključnih ljudi iz kompanije dalo je otkaze, a ostali su obećali da će stvari krenuti na bolje.

Spomenuti video nisu uključili u prijenos uživo, ali su ga zato stavili na YouTube video i spojili s ostatkom prezentacije.

Sada se možemo pozabaviti samim igrama. Prije nego što je glavni dio započeo, Ubisoft je popričao o tome što se događa s njihovim aktualnim naslovima – The Crew 2, Ghost Recon Breakpoint, For Honor i The Division 2 – i uz to otkrili Far Cry VR, popis pjesama za Just Dance 2021 i još jednu VR igru AGOS: A Game of Space. Sve druge velike najave možete pogledati u nastavku.

Immortals Fenyx Rising

Igra koja je najavljena prošle godine pod imenom Gods & Mortals dobila je novo ime i datum izlaska. Radi se o akcijskoj avanturi s tematikom grčke mitologije, a glavni lik u Immortals Fenyx Rising upravo je Fenyx iz imena igre. Imat ćete priliku napraviti svoju verziju glavnog junaka u ovom otvorenom svijetu, a evo kako sve to izgleda:

Immortals: Fenyx Rising izlazi 3. prosinca za PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X i Switch, a svi zainteresirani igrači mogu već sada odraditi predbilježbe.

Prince of Persia Remake

Par sati prije nego što se prezentacija održala procurile su informacije da Ubisoft radi na potpunom remakeu kultne akcijske igre Prince of Persia: The Sands of Time, a druga igra koju su pokazali bila je upravo ta.

Nova verzija igre izaći će 21. siječnja 2021. godine za PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X, a već sada su otvorene predbilježbe. Ubisoft kaže da su igru uljepšali, ali da je sve drugo ostalo vjerno originalu. Prvi pogled na prinčeve avanture u kojima koristi bodež za vraćanje vremena unatrag izgleda solidno, a nadamo se da će konačan proizvod biti zabavan.

Watch Dogs Legion

Ambiciozni novi nastavak u serijalu Watch Dogs dobio je svoje vrijeme u prezentaciji, a tim je imao tri najave. Prva je bila da je glazbenik Stormzy unutar igre i da je radio na soundtracku:

Zatim smo dobili novi pogled na regrutiranje građana Londona unutar igre u kojoj svaki NPC kojeg vidite može postati novi heroj u borbi protiv nepravde i ugnjetavanja.

Posljednje iznenađenje bilo je da će glavni junak iz originala, Aiden Pearce, u malo starijem i „ne nužno pametnijem“ izdanju biti dostupan unutar igre, ali ne odmah, nego nekad nakon izlaska u sklopu Season Passa.

Watch Dogs Legion je u izradi za PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X – na računala i aktualnu generaciju konzola stići će 29. listopada, dok će verzije za nove konzole biti dostupne naknadno. Sve informacije koje su do sada o igri objavljene nalaze se na ovim stranicama, gdje možete odraditi i predbilježbe.

Riders Republic

Najava koju je Ubisoft ostavio za kraj je MMO za ekstremne sportove imena Riders Republic. Iako se radi o novom IP-u, igra pomalo podsjeća na ideju koju je izdavač već pokušao s igrom Steep, samo je ovo malo više kaotično.

Uz najavni trailer, dobili smo i detaljniji pregled gameplayja i filozofija koje timovi imaju za igru:

Riders Republic će izaći 25. veljače iduće godine za PC, aktualne i nove konzole, a sve što je do sada Ubisoft bio spreman objaviti nalazi se na ovim stranicama. Kao i sve druge igre koje su danas prikazane, i za ovu možete već sada odraditi predbilježbe ako ste zainteresirani za ovaj koncept.

Ostale najave

Za kraj ćemo spomenuti par drugih stvari o kojima se pričalo. Tim koji radi na Rainbow Six Siege pokazao je kako će izgledati novo svjetsko prvenstvo u toj popularnoj pucačini i esportu, a dobili smo prikaz za Operation Shadow Legacy s kojom legendarni Sam Fisher stiže u igru. Više detalja nalazi se ovdje.

Arkadna borilačka igra Scott Pilgrim vs. The World: The Game, koju već nekoliko godina nije moguće nigdje nabaviti, dobiva Complete Edition i stiže na PC, PlayStation 4, Xbox One i Switch ovih blagdana.

Posljednja igra koju ćemo spomenuti je novi battle royale imena Hyper Scape koji već sada možete zaigrati. Radi se o free-to-play naslovu koji je dostupan za PC, PlayStation 4 i Xbox One o kojem se možete više informirati putem službenih stranica i koji će u sklopu prve sezone uskoro dobiti novi mod.

Ubisoft je ovog puta preskočio objavljivanje detalja za Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6, Skull & Bones (gusarska igra koja je već dugo u izradi) i Beyond Good & Evil 2, ali rekli su da nas više informacija o njihovim igrama čeka na sljedećoj Ubisoft Forward prezentaciji. Ako želite pogledati sve u komadu, video se nalazi u nastavku.